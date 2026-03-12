¡Ofertón en tecnología! Motorola G35 5G de 128GB y cámara de 50MP

Si estás buscando renovar tu smartphone con tecnología de punta a un precio accesible, este es el momento adecuado. Walmart México ofrece una oportunidad imperdible para los amantes de la tecnología: el smartphone Motorola Moto G35 5G con 128GB de almacenamiento, 4 GB de RAM y desbloqueado.

El Motorola Moto G35 5G cuenta con una pantalla amplia, procesador eficiente y cámaras de buena calidad, características que hacen de este teléfono una opción sólida para quienes buscan tecnología moderna a un precio accesible. Te contamos los detalles.

Motorola G35 5G precio

El dispositivo está ahora en remate por solo $2,039, un descuento de $360 respecto a su precio original de $2,399. Asimismo se puede adquirir hasta en 18 mensualidades fijas de $198.24. Puedes conseguir la promoción aquí.

Motorola G35 5G características

El Motorola Moto G35 5G es un dispositivo de gama media-baja lanzado a finales de 2024, destacando por su pantalla de 6.72" FHD+ a 120Hz, procesador Unisoc T760, y cámara principal de 50 MP. Cuenta con una batería de 5,000 mAh, Android 14, y versiones de almacenamiento de 128GB o 256GB con 4GB de RAM.



Pantalla: 6.72 pulgadas LCD, resolución FHD+, 120Hz de tasa de refresco y hasta 1000 nits de brillo.

Rendimiento: Procesador Unisoc T760 (octa-core), 4GB de RAM y 128GB/256GB de almacenamiento interno (expandible).

Cámaras: Trasera: Principal de 50 MP (f/1.8) + Ultra gran angular de 8 MP. Frontal: 16 MP.

Batería y carga: 5,000 mAh con carga rápida de 18W.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC.

Audio y extras: Altavoces estéreo con Dolby Atmos, conector de audífonos 3.5mm, lector de huellas lateral y resistencia al agua IP52.

