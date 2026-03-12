adn bueno
¡Ofertón en tecnología! Motorola G35 5G de 128GB y cámara de 50MP

El Motorola Moto G35 5G cuenta con una pantalla amplia, procesador eficiente y cámaras de buena calidad, características que hacen de este teléfono una buena opción.

¿Cuándo salió el motorola moto G35?
Su diseño repelente al agua te acompaña sin preocupaciones en cualquier clima.|Liverpool.

Escrito por: Majo Santillán González

Si estás buscando renovar tu smartphone con tecnología de punta a un precio accesible, este es el momento adecuado. Walmart México ofrece una oportunidad imperdible para los amantes de la tecnología: el smartphone Motorola Moto G35 5G con 128GB de almacenamiento, 4 GB de RAM y desbloqueado.

El Motorola Moto G35 5G cuenta con una pantalla amplia, procesador eficiente y cámaras de buena calidad, características que hacen de este teléfono una opción sólida para quienes buscan tecnología moderna a un precio accesible. Te contamos los detalles.

Motorola G35 5G precio

El dispositivo está ahora en remate por solo $2,039, un descuento de $360 respecto a su precio original de $2,399. Asimismo se puede adquirir hasta en 18 mensualidades fijas de $198.24. Puedes conseguir la promoción aquí.

Motorola G35 5G características

El Motorola Moto G35 5G es un dispositivo de gama media-baja lanzado a finales de 2024, destacando por su pantalla de 6.72" FHD+ a 120Hz, procesador Unisoc T760, y cámara principal de 50 MP. Cuenta con una batería de 5,000 mAh, Android 14, y versiones de almacenamiento de 128GB o 256GB con 4GB de RAM.

  • Pantalla: 6.72 pulgadas LCD, resolución FHD+, 120Hz de tasa de refresco y hasta 1000 nits de brillo.
  • Rendimiento: Procesador Unisoc T760 (octa-core), 4GB de RAM y 128GB/256GB de almacenamiento interno (expandible).
  • Cámaras: Trasera: Principal de 50 MP (f/1.8) + Ultra gran angular de 8 MP. Frontal: 16 MP.
  • Batería y carga: 5,000 mAh con carga rápida de 18W.
  • Conectividad: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC.
  • Audio y extras: Altavoces estéreo con Dolby Atmos, conector de audífonos 3.5mm, lector de huellas lateral y resistencia al agua IP52.

