El truco japonés para tener una buena calidad de vida sin dormir 8 horas

A pesar de trabajar mucho, los japoneses duermen muy poco, ya que la mayoría logra concebir el sueño por menos de 6 horas, y aún así su calidad y esperanza de vida es mucho más alentadora, a comparación de otras naciones. La buena alimentación y el truco ancestral "inemuri" son las respuestas.

Inemuri significa "dormir mientras se está presente" y muchos habitantes ponen en práctica este "truco", o mejor dicho este hábito para poder rendir en sus tareas diarias, es por ello que es común encontrar personas durmiendo casi en cualquier parte.

¿Cómo es el inemuri?

Ya sea en un café, bancos, salón de clases o en los transportes públicos (no importa si están de pie), es normal encontrar a personas durmiendo cómodamente.

A diferencia de otras naciones, donde dormir en público podría ser vergonzoso, en Japón es completamente normal y hasta considerado respetable, pues significa que estás trabajando duro.

Hay que señalar que inemuri viene de la mano de la seguridad, pues la población tiene la suficiente confianza de que nadie le va a robar o no se convertirá en víctima de un delito.

¿Cuáles son los beneficios del inemuri?

El inemuri se considera como un gesto de autocuidado y hasta un truco ancestral, ya que desde hace décadas que se practica y trae consigo muchos beneficios. Y es que tiene grandes efectos positivos como:

Mejora la salud cardiovascular y reduce la presión arterial

Fortalece la memoria

Disminuye el cortisol (hormona del estrés)

¿De cuánto tiempo es el inemuri?

El inemuri debe tener una duración recomendada de entre 25 y 30 minutos, con el objetivo de que evite entrar en un sueño profundo y la persona pueda regresar a sus actividades sin problema tras este descanso. Si la duración es mayor se corre el riesgo de que la persona despierte somnolienta.

