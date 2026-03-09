¡Incluye postre! Come todos los tacos que puedas por solo 149 pesos en la Condesa, CDMX

Eres fan de los tacos y siempre te quedas con ganas de pedir “uno más”, pues no se diga más, El Sirloncito Taquería de Barrio, en la Ciudad de México (CDMX) podría convertirse en tu nuevo rincon favorito gracais a su espectacular buffet.

Y es que, aunque no lo creas, en plena colonia Condesa existe un buffet de tacos por solo $149 pesos, donde puedes comer todo lo que quieras y hasta cerrar con postre. Para que no te pierdas de esta exquisita experiencia, en adn Noticias, te contamos dónde puedes comer tacos hasta reventar.

¿Dónde está el mejor buffet de tacos de la CDMX?

En redes sociales, se volvió tendencia la promoción de El Sirloncito Taquería de Barrio, una taquería que ha ganado fama por su buffet súper económico en una de las zonas más concurridas de la capital.

Si te consideras un amante de las garnachas, no puedes dejar de visitar esta taquería que ofrece tacos, huaraches, sopes, costras, gringas y más antojitos mexicanos sin límite y por solo $149 pesos.

Ubicación: Avenida Nuevo León 92, colonia Hipódromo Condesa, en la CDMX.

Además, de visitar la taquería, puedes aprovechar para dar un paseo por sitios cercanos como el Parque México, uno de los espacios más visitados de la Condesa.

¿Cuánto cuesta el buffet de tacos y qué incluye?

El buffet cuesta $149 pesos por persona, generalmente disponible de lunes a miércoles, mientras que el precio puede aumentar a 219 pesos de jueves a domingo.

Dentro del buffet puedes encontrar varias opciones de tacos y garnachas para repetir cuantas veces quieras, entre ellas:

Tacos de pastor, suadero, pollo o longaniza

Gringas y volcanes

Huaraches y sopes

Tortas con diferentes carnes

Costras de queso

Guarniciones como frijoles, nopales y salsas

Uno de los detalles que más llama la atención es que en algunos días también incluyen postre, con opciones como gelatina, fruta o arroz con leche para cerrar la comida con algo dulce. Eso sí, las bebidas se pagan aparte.

Si alguna vez te has preguntado cuántos tacos eres capaz de comer, este buffet podría ser el lugar ideal para poner a prueba tu apetito y disfrutar uno de los platillos más queridos de México sin límites.

