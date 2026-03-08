Amazon pone en descuento el horno de microondas LG 1.1 de acero inoxidable en color negro

Amazon lanzó un descuento en el horno de microondas de la marca LG de 1.1 en color negro y acabado tipo acero inoxidable, un electrodoméstico que se ha vuelto popular por su diseño compacto.. Este modelo es ideal para quienes buscan un equipo práctico para calentar, descongelar o cocinar alimentos de forma rápida, además de ofrecer tecnología que facilita su limpieza y manejo.

Precio y cómo comprar el horno de microondas LG

El modelo Horno de Microondas LG MS3032JAS 1.1 Pies Negro se encuentra disponible en Amazon con un precio de 2,339 pesos. Un descuento que lo ha posicionado como uno de los productos más vendidos en la sección de electrodomésticos.

Para comprarlo, los usuarios solo deben ingresar a Amazon, buscar el modelo MS3032JAS y añadirlo al carrito de compras. Posteriormente podrán elegir el método de pago y la dirección de envío. La tienda también suele ofrecer opciones como pagos a meses sin intereses o envíos rápidos a diversas ciudades del país.

Características del horno de microondas LG 1.1 en color negro

El microondas LG MS3032JAS cuenta con una capacidad de aproximadamente 1.1 pies cúbicos o cerca de 30 litros, espacio suficiente para calentar o preparar distintos platillos en casa.

Entre sus principales características destacan:



Potencia de hasta 900 W , ideal para calentar alimentos de forma rápida.

, ideal para calentar alimentos de forma rápida. 10 niveles de potencia para ajustar el tipo de cocción.

para ajustar el tipo de cocción. Panel táctil con pantalla LED, que facilita el control del tiempo y programas.

con pantalla LED, que facilita el control del tiempo y programas. Recubrimiento interior EasyClean, diseñado para facilitar la limpieza del horno.

Seguro para niños y plato giratorio, que ayudan a mejorar la seguridad y estabilidad al cocinar.

Además de sus funciones, este modelo destaca por su diseño moderno en color negro y su tamaño compacto, características que permiten colocarlo fácilmente sobre la barra o mesa de la cocina sin ocupar demasiado espacio.

