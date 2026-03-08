Liverpool remata el Xiaomi Poco M8 5G de 512GB de almacenamiento, cámara de 50MP y carga rápida

Liverpool lanza una oferta imperdible para los amantes de la tecnología: el smartphone Xiaomi Poco M8 con 512GB de almacenamiento. El dispositivo, equipado con pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas, destaca por su rendimiento 5G y capacidad masiva de almacenamiento.

El modelo está disponible en tres acabados elegantes: negro, verde y plateado. Checa todos los detalles.

Xiaomi Poco M8 características

El POCO M8 5G (lanzado a principios de 2026) es un smartphone de gama media con una excelente relación calidad-precio, destacando por su pantalla curva Flow AMOLED de 6.77" a 120Hz, procesador Snapdragon 6 Gen 3, batería de 5,520 mAh con carga de 45W y una cámara principal de 50 MP, ofreciendo un diseño ligero y sonido estéreo.



Pantalla: 6.77" Flow AMOLED, 120Hz, alto brillo, diseño curvo.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

Memoria y almacenamiento: 8 GB de RAM base, opciones de 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno (no expandible).

Cámara: Principal de 50 MP, con buena resolución.

Batería: 5,520 mAh con carga rápida de 45W.

Diseño: Ligero, delgado, con altavoces estéreo y alta resistencia.

Xiaomi Poco M8 precio

Liverpool sorprende a sus clientes con una promoción exclusiva en el Xiaomi Poco M8 5G de 512GB, que ahora se puede adquirir por $6,499, rebajado desde su precio original de $8,999.

Además, la tienda ofrece la opción de pago a hasta 6 meses sin intereses, con cuotas de $1,083.17, facilitando la compra del dispositivo.

La oferta ya se encuentra disponible a través de la tienda en línea de Liverpool.

