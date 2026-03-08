Belinda, J Balvin y Xavi animaron lujosa fiesta de XV años de Mafer en Tabasco

Belinda se volvió tendencia en redes sociales, luego de que circularon en redes sociales imágenes de la famosa cantándole a Mafer. Pero, ¿quién es Mafer? Te contamos que se trata de una joven, que también se volvió tendencia por tener una lujosa fiesta de XV años que, por un momento, pareció más un concierto privado en el que también cantaron J Balvin y Xavi.

Así como lo lees, el evento que fue bautizado como “la fiesta del millón de dólares”, se realizó en un exclusivo recinto de Villahermosa, Tabasco, con una producción digna de un espectáculo internacional: alfombra roja, escenografía temática inspirada en Nueva York y un cartel musical que muchos festivales envidiarían. Pero, ¿quién es el padre de la quinceañera que pagó semejante fiestón? Te contamos todo lo que se sabe de los XV de Mafer.

Belinda se vuelve tendencia por cantar “Happy Birthday” para la quinceañera

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de Belinda, quien ataviada con un glamoroso vestido rojo sorprendió a la festejada al acercarse para cantarle “Happy Birthday to You", muy al estilo de Marilyn Monroe, frente a todos los invitados.

El gesto se viralizó en redes sociales, donde usuarios compartieron videos del momento en el que la cantante se acerca a abrazar a la quinceañera y le dedica la canción mientras todos los invitados la rodean. Pero el espectáculo no terminó ahí.

Durante la celebración también se presentaron otros artistas invitados. El cantante de corridos tumbados Xavi interpretó algunos de sus temas más populares, mientras que el colombiano J Balvin ofreció un show completo e incluso subió al escenario a Mafer para cantar junto a ella.

Además, la fiesta contó con la conducción de la presentadora Galilea Montijo, quien fungió como anfitriona y recibió a los invitados en una especie de alfombra roja.

El exclusivo regalo de cumpleaños de la quinceañera se hace viral

Otro detalle que llamó la atención en redes fue el lujoso regalo de cumpleaños que recibió la festejada. Durante la fiesta se proyectó un mensaje de la influencer Priscila Escoto, quien reveló que ayudó al padre de la joven a elegir un bolso de la marca Hermès, considerado uno de los artículos de lujo más exclusivos del mundo y cuyo precio puede superar los 500 mil pesos.

Además del regalo, el recinto fue transformado con una ambientación inspirada en Nueva York, con escenarios temáticos, iluminación de concierto y espacios que simulaban tiendas y calles icónicas, lo que aumentó la impresión de estar en un evento de gran producción.

¿Quién es Juan Carlos Guerrero, empresario y padre de la quinceañera Mafer?

Tras viralizarse la fiesta, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién estaba detrás de "la fiesta del millón de dólares" De acuerdo con versiones difundidas en medios y redes sociales, el padre de la joven es Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario originario de Comalcalco, Tabasco.

Guerrero Rojas es propietario de Petroservicios Integrales México, empresa dedicada a brindar servicios para la industria petrolera y que ha participado en contratos relacionados con exploración y perforación para Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según reportes, la compañía obtuvo en 2023 contratos por más de 100 millones de dólares en el sector energético, suficiente para poder regalar a su hija una fiesta de XV años inolvidable con estrellas invitadas como Belinda.

¿Cuánto costó la fiesta de XV años de Mafer?

Según estimaciones, la fiesta de XV años de Mafer pudo haber costado 45 millones de pesos. Solo el costo del talento artístico puede rondar entre 12 y 22 millones de pesos sin contar producción, escenario, logística, iluminación, seguridad y renta del lugar.

Belinda : entre 2 y 4 millones de pesos por show privado

: entre 2 y 4 millones de pesos por show privado J Balvin : entre 8 y 15 millones de pesos dependiendo producción y duración

: entre 8 y 15 millones de pesos dependiendo producción y duración Xavi : entre 1 y 3 millones de pesos en eventos privados

: entre 1 y 3 millones de pesos en eventos privados Galilea Montijo (conductora): entre 300 mil y 800 mil pesos por conducción de evento.

