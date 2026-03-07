Selección PILARES Ajedrez gana 51 medallas y 5 jóvenes clasifican a la Olimpiada CONADE 2026

En la CDMX se llevan a cabo las competencias de la disciplina Ajedrez de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos 2025-2026 Por la Paz y la Selección PILARES de Ajedrez obtuvo el primer lugar al conseguir 51 medallas.

Selección PILARES Ajedrez gana 21 medallas de oro

La Selección PILARES Ajedrez obtuvo 21 medallas de oro, 17 de plata y 13 de bronce. Tres competidoras clasificaron a la Fase Regional de la Olimpiada Nacional conde 2026, de la categoría Sub 12 fueron Luna Estephania procedente de PILARES Abasolo y Andrea Jatziry de PILARES Agrícola Pantitlán. Asimismo, Karla Akemi en la categoría 13 a 16 años de PILARES La Fortaleza fue quien obtuvo la victoria. En la rama varonil de la misma Fase, Gerardo Vladimir en la categoría 17 a 20 años de PILARES La Fortaleza y Alexander en la categoría 13 a 16 años del PILARES DIF Miguel Hidalgo fueron quienes clasificaron a la fase regional.

¿Cómo se juega el ajedrez?

El ajedrez es un juego de estrategia competitiva entre dos personas con un tablero de 64 casillas alternadas en blanco y negro. Cada jugador inicia con 16 piezas, un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres y 8 peones.

El objetivo es dar jaque mate al rey del oponente de tal manera que no pueda escapar legalmente, es un juego que fomenta la agilidad mental, la concentración, el pensamiento estratégico y la toma de decisiones.

