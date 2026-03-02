El truco para saber si tu moneda antigua tiene un error de acuñación y podría alcanzar miles de pesos

Las monedas antiguas o de circulación común en México pueden adquirir un valor inesperado cuando presentan errores de acuñación o defectos que ocurren durante el proceso de fabricación. Aunque muchas de estas piezas pasan desapercibidas en la vida cotidiana, algunas llegan a manos de coleccionistas y pueden venderse por cientos o incluso miles de pesos.

De acuerdo con el Banco de México, las monedas pasan por un proceso de acuñación que incluye varias etapas de fabricación y control de calidad antes de entrar en circulación. Sin embargo, en algunos casos pueden producirse variaciones o defectos durante ese proceso que terminan convirtiéndose en piezas buscadas dentro del mercado numismático.

Errores más comunes que pueden aumentar el valor de una moneda

Los especialistas en numismática han identificado varios defectos que pueden elevar el valor de una moneda.

Entre los más conocidos se encuentran:



Doble acuñación: Sucede cuando la moneda recibe dos golpes del molde, lo que provoca que el diseño se vea duplicado o ligeramente desplazado.



Acuñación descentrada: En este caso el diseño aparece fuera del centro de la moneda, dejando una parte del borde más amplia que otra.



Errores en el metal: Ocurre cuando la moneda se fabrica con un disco metálico incorrecto o con imperfecciones que cambian su peso o apariencia.



Grietas en el molde: Cuando el molde de acuñación se daña, pueden aparecer líneas o relieves extraños en la superficie de la moneda.

Según guías numismáticas como las de la Professional Coin Grading Service, estos defectos son algunos de los más buscados por coleccionistas porque pueden producir piezas únicas o muy escasas.

Monedas mexicanas con errores que se han vendido por miles de pesos

En México también existen casos de monedas con errores que han despertado interés entre coleccionistas.

Uno de los ejemplos más conocidos es la moneda de 20 pesos del Bicentenario de la Independencia, emitida por el Banco de México, en la que algunos ejemplares han presentado errores de acuñación o detalles fuera de lugar en el diseño. En plataformas de coleccionismo, ciertas piezas con defectos se han ofertado por miles de pesos.

Otro caso que ha llamado la atención es el de algunas monedas de 10 pesos con el centro desalineado, donde el núcleo y el anillo exterior no están perfectamente centrados. Este tipo de defectos puede hacer que la moneda sea más atractiva para coleccionistas especializados.

Qué factores influyen en el valor de una moneda

No todas las monedas antiguas con errores alcanzan precios elevados. El valor depende de varios elementos que analizan los expertos.

Entre los factores más importantes están:

la rareza del error

el estado de conservación de la moneda

la demanda entre coleccionistas

la antigüedad de la pieza

En algunos casos, una moneda aparentemente común puede adquirir valor si el defecto de fabricación es difícil de encontrar.

