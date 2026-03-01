De no creer: una familia de 100 personas construyó un edificio de 15 pisos para vivir todos juntos

Lo que comenzó como una solución para mejorar sus condiciones de vivienda terminó convirtiéndose en un proyecto que ha llamado la atención en todo China por la magnitud de la construcción. De acuerdo con medios locales, una familia de más de 100 integrantes decidió construir su propio edificio para vivir juntos bajo el mismo techo.

En lugar de mudarse por separado o dividir el terreno familiar, optaron por levantar una torre de varios niveles que pudiera albergar a distintas generaciones en un mismo espacio y mantener así la cercanía entre sus integrantes.

El edificio fue construido por más de 20 hogares de la misma familia

Según lo difundido por el medio chino Jimu News, al menos 20 hogares pertenecientes a una misma familia reunieron recursos para construir un edificio de 15 pisos en la aldea de Zhuyuan, ubicada en la ciudad de Quanzhou, al este de la nación asiática.

La construcción cuenta con 22 departamentos totalmente equipados, elevadores y dos niveles subterráneos que funcionan como estacionamiento. El espacio fue diseñado para que puedan habitarlo más de 100 personas pertenecientes a cuatro generaciones distintas.

El edificio cuenta con 15 pisos además de un área de estacionamiento y un supermercado comunitario.|Imagen Ilustrativa

De acuerdo con el mismo reporte, el proyecto surgió como una alternativa para reemplazar viviendas antiguas sin tener que dividir el terreno familiar entre herederos. En lugar de construir casas independientes, decidieron apostar por una solución vertical que les permitiera seguir viviendo cerca unos de otros.

Buscaban mantenerse unidos sin dejar su lugar de origen

De acuerdo con testimonios recogidos por Jimu News, la intención de la familia era que sus integrantes pudieran regresar con facilidad durante celebraciones importantes, como el Año Nuevo Lunar, sin perder el vínculo con su lugar de origen.

El primer piso del edificio fue pensado inicialmente como un supermercado comunitario, aunque actualmente funciona como área de almacenamiento de alimentos y espacio de recreación para los niños.

Según el medio local, el inmueble fue terminado hace aproximadamente una década, pero recientemente se volvió viral en redes sociales.