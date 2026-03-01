Adiós herencia: donó anónimamente más de $4 millones de pesos para cambiar la vida de niños desconocidos

Un donante anónimo en Andorra sorprendió a decenas de niñas, niños y adolescentes que actualmente viven bajo tutela del Estado en Europa luego de que no pudieran permanecer con sus familias por decisión judicial.

El gesto consistió en la entrega de más de 220 mil euros, equivalentes a más de 4 millones de pesos mexicanos, que fueron destinados a un centro residencial que brinda atención a menores en situación de vulnerabilidad.

La donación fue destinada a un centro que acoge a menores bajo tutela estatal

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Asuntos Sociales de Andorra, y retomado por medios locales, el dinero fue asignado al Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) La Gavernera, donde actualmente viven 26 menores que no pueden residir con sus familias.

Este centro forma parte del sistema de protección del país y está diseñado para ofrecer alojamiento, acompañamiento educativo y atención integral a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección dictadas por las autoridades judiciales.

Según la información oficial, la aportación forma parte de una herencia que el benefactor decidió dejar al centro como muestra de agradecimiento al país en el que desarrolló su vida profesional.

El donante, quien decidió permanecer anónimo, otorgó más de 200 mil euros. |Imagen Ilustrativa

Las autoridades indicaron que el recurso no podrá utilizarse para gastos operativos del inmueble, por lo que deberá destinarse exclusivamente a actividades extraordinarias dirigidas a los residentes.

Los recursos serán usados para actividades educativas y culturales

De acuerdo con el Gobierno andorrano, el dinero será utilizado para financiar talleres, salidas culturales, programas educativos y otras iniciativas que contribuyan al desarrollo personal y social de los menores.

Este tipo de actividades busca complementar la atención que reciben dentro del centro mediante experiencias fuera del entorno cotidiano, como actividades deportivas, formativas o recreativas.

Según lo informado por el Ministerio de Asuntos Sociales, la identidad del donante permanecerá en el anonimato, conforme a lo establecido en su testamento.