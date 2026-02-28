Paramount+ en México sube de precio en 2026: esto pagarás para ver la UFC

La plataforma de streaming Paramount+ aplicó un aumento en sus precios en México, igualando su costo al de otras compañías como HBO Max y Disney+.

El incremento también está vinculado a la inversión en nuevos contenidos deportivos, entre ellos la llegada de eventos de la UFC, que comenzarán a formar parte del catálogo disponible para suscriptores en Latinoamérica.

Nuevos precios de Paramount+ en México durante 2026

Según lo reportado, los nuevos costos quedaron de la siguiente manera:

Mensual

Plan Estándar: de 129 a 149 pesos

Plan Premium: de 179 a 199 pesos

Anual

Plan Estándar: de 1,099 a 1,249 pesos

Plan Premium: de 1,499 a 1,699 pesos



El aumento comenzó a aplicarse a partir del 24 de febrero de 2026, inicialmente para nuevos suscriptores dentro del país.

La UFC será uno de los principales atractivos del catálogo

Este cambio de precio coincide con la incorporación de contenido deportivo en vivo, como parte del acuerdo entre Paramount y la Ultimate Fighting Championship (UFC), que permitirá a la plataforma transmitir funciones y eventos relacionados con esta disciplina.

La inclusión de este tipo de contenido busca ampliar la oferta disponible dentro del servicio, al integrar transmisiones deportivas que se suman a las producciones ya presentes en su catálogo.

Además de eventos en vivo, Paramount+ ofrece acceso a series originales, películas y producciones exclusivas como:

Halo

Star Trek: Discovery

Star Trek: Strange New Worlds

Tulsa King

Mayor of Kingstown

Special Ops: Lioness

1883

1923

Scream

Top Gun: Maverick

Entre sus beneficios también se encuentran contenidos bajo demanda, acceso anticipado a algunos estrenos y producciones propias que forman parte de su catálogo exclusivo. De igual manera, la plataforma se caracteriza por evitar la transmisión de anuncios así como permitir la compartición de cuentas.