Paramount+ en México sube de precio en 2026: esto pagarás para ver la UFC
La plataforma Paramount+ en México busca reforzar su catálogo con contenido deportivo en vivo.
La plataforma de streaming Paramount+ aplicó un aumento en sus precios en México, igualando su costo al de otras compañías como HBO Max y Disney+.
El incremento también está vinculado a la inversión en nuevos contenidos deportivos, entre ellos la llegada de eventos de la UFC, que comenzarán a formar parte del catálogo disponible para suscriptores en Latinoamérica.
Nuevos precios de Paramount+ en México durante 2026
Según lo reportado, los nuevos costos quedaron de la siguiente manera:
Mensual
- Plan Estándar: de 129 a 149 pesos
- Plan Premium: de 179 a 199 pesos
Anual
- Plan Estándar: de 1,099 a 1,249 pesos
- Plan Premium: de 1,499 a 1,699 pesos
El aumento comenzó a aplicarse a partir del 24 de febrero de 2026, inicialmente para nuevos suscriptores dentro del país.
La UFC será uno de los principales atractivos del catálogo
Este cambio de precio coincide con la incorporación de contenido deportivo en vivo, como parte del acuerdo entre Paramount y la Ultimate Fighting Championship (UFC), que permitirá a la plataforma transmitir funciones y eventos relacionados con esta disciplina.
La inclusión de este tipo de contenido busca ampliar la oferta disponible dentro del servicio, al integrar transmisiones deportivas que se suman a las producciones ya presentes en su catálogo.
Además de eventos en vivo, Paramount+ ofrece acceso a series originales, películas y producciones exclusivas como:
- Halo
- Star Trek: Discovery
- Star Trek: Strange New Worlds
- Tulsa King
- Mayor of Kingstown
- Special Ops: Lioness
- 1883
- 1923
- Scream
- Top Gun: Maverick
Entre sus beneficios también se encuentran contenidos bajo demanda, acceso anticipado a algunos estrenos y producciones propias que forman parte de su catálogo exclusivo. De igual manera, la plataforma se caracteriza por evitar la transmisión de anuncios así como permitir la compartición de cuentas.
