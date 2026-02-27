Rematan iPhone 16 Pro de 128 GB con eSIM y acabado en titanio a solo 14,999 pesos en Walmart

Walmart México lanzó el iPhone 16 Pro de 128 GB de Apple con eSIM y acabado en titanio reacondicionado en $14,999 pesos. El descuento frente a su precio original de $22,998 pesos alcanza los $7,999 pesos.

La oferta está disponible en la tienda en línea de la cadena y aplica para equipos grado A, es decir, en excelente condición estética y funcional. El iPhone 16 Pro se comercializa con cargador de 20W y cable USB-C certificado, lo que facilita su uso inmediato tras la compra.

El precio de $14,999 pesos representa una reducción significativa frente al costo de lanzamiento. En un contexto donde los smartphones de gama alta superan los 20 mil pesos, esta estrategia acerca tecnología de alto rendimiento a más consumidores.

Analistas del sector retail señalan que los reacondicionados ganan terreno en México. Permiten acceso a equipos premium sin asumir el costo total de uno nuevo, lo que impacta en decisiones de compra más racionales.

¿Qué significa que sea reacondicionado?

El equipo es grado A. No muestra daños visibles a más de 30 centímetros y su batería conserva más del 80% de capacidad. Ha pasado por pruebas técnicas especializadas.

Este esquema impulsa la economía circular. Expertos destacan que reduce residuos electrónicos y amplía el ciclo de vida de dispositivos de alto valor.

Principales características del iPhone 16 Pro

Integra pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas, chip A18 Pro y sistema de cámaras de 48 MP con grabación 4K Dolby Vision a 120 fps. Su cuerpo es de titanio grado 5 con Ceramic Shield.

Estas especificaciones lo posicionan como opción sólida para creadores de contenido, gamers y usuarios exigentes que buscan potencia y durabilidad.

Opciones de pago y entrega

Walmart ofrece hasta 15 meses sin intereses, con mensualidades cercanas a $999.93 pesos. El envío puede llegar al día siguiente en zonas como CDMX y existe opción de pickup sin costo.

La facilidad de financiamiento amplía el acceso. Sin embargo, no hay devoluciones, por lo que conviene revisar la garantía antes de comprar.

¿Dónde comprarlo?

El iPhone 16 Pro se adquiere directamente en la tienda en línea de Walmart México. La disponibilidad puede cambiar rápido debido a la demanda.

Especialistas recomiendan verificar existencias y condiciones vigentes. Para quienes buscan renovar equipo sin pagar precio completo, la oferta resulta estratégica.