Adiós a las cuentas compartidas en HBO Max a nivel global; cobrará extra por usuarios fuera del hogar

HBO Max aplicará restricciones globales para impedir que sus usuarios compartan contraseñas fuera del hogar. La medida fue confirmada por JB Perrette, responsable de streaming de Warner Bros. Discovery, durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

La empresa iniciará la expansión internacional en 2026, tras comenzar en Estados Unidos en agosto de 2025. El objetivo es que cada cuenta sea utilizada únicamente por personas que vivan en el mismo domicilio, conforme a sus términos de servicio.

¿Cuándo y dónde empezará?

Las restricciones ya operan en Estados Unidos. En 2026 llegarán a Europa y América Latina. Países como Alemania e Italia ya forman parte del crecimiento reciente, mientras que Reino Unido e Irlanda se sumarán en marzo.

La expansión coincide con la estrategia global de la marca. La compañía prevé ajustes progresivos, con notificaciones iniciales y controles más estrictos en los meses siguientes.

¿Por qué ahora?

HBO Max cerró 2025 con 132 millones de suscriptores. Espera superar los 140 millones en el primer trimestre de 2026 y alcanzar más de 150 millones al finalizar el año.

El aumento de usuarios elevó el intercambio de contraseñas. La empresa busca capitalizar ese consumo adicional y fortalecer un modelo financiero más rentable.

¿Qué opciones hay si comparto cuenta con alguien que no vive conmigo?

La plataforma ofrece un “miembro adicional” por 7.99 dólares mensuales en Estados Unidos, aproximadamente 137.11 pesos mexicanos. El precio podría variar según el país.

Este complemento permite acceso legal a una persona externa al hogar principal. La compañía impulsará esta alternativa con mensajes más visibles en nuevos mercados.

¿Qué pasa si no pago el extra?

HBO Max detectará accesos fuera del domicilio mediante ubicación y dispositivos. Los avisos serán primero informativos.

Después podrían limitar funciones, solicitar verificación del hogar o exigir una nueva suscripción. La presión aumentará de forma gradual.

¿Afecta esto a todos los usuarios?

La medida no impacta a quienes usan la cuenta dentro de su casa. Las reglas siempre indicaron que el servicio es para el titular y su núcleo familiar.

El cambio apunta a quienes comparten con amigos o familiares que viven en otro domicilio. La industria avanza hacia esquemas de control más estrictos.