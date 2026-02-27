El anillo inteligente más famoso del mundo llega a México: Todo sobre el Oura Ring 4 en Liverpool

Los seguidores de la tecnología wearable en México ya tienen una nueva opción disponible. El Oura Ring 4, considerado uno de los dispositivos de salud más populares a nivel global, aterrizó oficialmente en el país a través de la tienda departamental Liverpool. Este gadget se distingue por no contar con pantalla, enfocándose exclusivamente en el monitoreo del bienestar sin las distracciones de las notificaciones constantes.

Diseño y funciones del Oura Ring 4

La cuarta generación de este anillo presenta cambios significativos en su construcción. Está fabricado completamente en titanio antialergénico, un material ligero y resistente. La mejora más notable respecto a modelos anteriores es su interior: ahora es completamente liso. Esto elimina las protuberancias de los sensores, lo que facilita usarlo las 24 horas del día sin incomodidad, incluso al dormir.

En cuanto a su funcionamiento, el dispositivo utiliza una tecnología llamada Smart Sensing. Este sistema adapta las lecturas a la forma del dedo y al tono de piel del usuario, lo que según la marca mejora hasta un 120% la calidad de la señal de oxígeno en sangre. Una vez sincronizado con la aplicación móvil vía Bluetooth, el anillo recopila datos clave para la salud integral.

Las funciones principales que ofrece el Oura Ring 4 incluyen:



Sueño: Análisis de las fases del descanso, eficiencia y cronotipos.

Análisis de las fases del descanso, eficiencia y cronotipos. Actividad: Conteo de pasos, calorías y detección automática de más de 40 tipos de ejercicio.

Conteo de pasos, calorías y detección automática de más de 40 tipos de ejercicio. Corazón y Estrés: Medición continua de la frecuencia cardíaca, variabilidad (VFC) y niveles de estrés.

Medición continua de la frecuencia cardíaca, variabilidad (VFC) y niveles de estrés. Temperatura: Sensor digital para identificar tendencias de salud o ciclos biológicos.

La autonomía es otro punto fuerte. Una carga completa toma alrededor de 80 minutos y la batería puede durar hasta 8 días. Además, cuenta con una resistencia al agua de 100 metros, por lo que es apto para natación o saunas. Es compatible con teléfonos iOS y Android, integrándose con plataformas como Apple Health y Google Fit.

El Oura Ring 4, en Liverpool.|Liverpool

Precio del Oura Ring 4 y cómo pagarlo en Liverpool

Para adquirirlo en Liverpool, el costo varía según el acabado elegido. Las versiones en negro y plata tienen un precio de $7,869 MXN, mientras que los modelos Stealth (negro mate y plata cepillada) cuestan $8,999 MXN. Las ediciones especiales en oro, oro rosa y ceramic alcanzan los $11,249 MXN. Si se requiere una base de carga inteligente adicional, esta tiene un costo de $1,329 MXN.

Es necesario considerar que el uso de las funciones avanzadas de la aplicación requiere una suscripción mensual de aproximadamente $135 MXN, aunque generalmente se incluye un mes de prueba gratuito al comprar el dispositivo.

Liverpool ofrece varias facilidades para la compra. Los clientes pueden aprovechar Meses Sin Intereses (MSI) desde 3 hasta 9 meses con tarjetas participantes como Liverpool, VISA, Mastercard y American Express. También hay descuentos adicionales al abrir una cuenta de la tienda. Para la entrega, hay envío gratis a domicilio en todo el país o la opción de recogerlo en tienda (Click & Collect) en un lapso de 2 a 24 horas. El producto cuenta con garantía de fabricante de 1 año y el respaldo de la tienda para cambios y devoluciones.