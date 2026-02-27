Adiós a las llaves tradicionales: Walmart pone en rebaja la cerradura inteligente con huella y WiFi más buscada
El dispositivo permite acceder mediante huella, contraseña, app móvil o tarjeta RFID.
Para todos aquellos que buscan modernizar el acceso a su hogar u oficina, Walmart puso en oferta la cerradura inteligente Tecnolite con conexión WiFi por 2,817 pesos, lo que representa un ahorro frente a su precio original de 3,513 pesos.
Este dispositivo permite controlar el acceso sin necesidad de utilizar llaves tradicionales, ya que integra distintos métodos de desbloqueo que pueden gestionarse desde un teléfono móvil.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Estas son las funciones de la cerradura inteligente Tecnolite
El dispositivo cuenta con conexión WiFi de 2.4 GHz y sincronización mediante Bluetooth, lo que permite enlazarlo con la aplicación Tecnolite Connect para controlar el acceso a distancia desde cualquier lugar.
Entre sus principales características se encuentran:
- 5 métodos de acceso: huella dactilar, llave mecánica, aplicación móvil, tarjeta RFID y contraseña digital
- Capacidad para hasta 100 usuarios registrados
- Contraseñas dinámicas temporales para visitas
- Contraseña anti espionaje de hasta 20 dígitos
- Panel táctil retroiluminado
- Modo timbre con notificaciones en la app
- Bloqueo automático tras intentos fallidos
- Protección IP43 contra polvo y salpicaduras
- Instalación compatible con el 99% de las puertas
- Asa ajustable para apertura izquierda o derecha
El sistema también permite crear accesos temporales o desbloquear la puerta de forma remota mediante la aplicación móvil, ya sea utilizando una red WiFi o datos móviles.
Precio y descuento disponible en Walmart
Actualmente, la cerradura inteligente Tecnolite presenta las siguientes condiciones de compra:
- Precio original: 3,513 pesos
- Precio con descuento: 2,817 pesos
- Ahorro: 696 pesos
Además, Walmart ofrece la posibilidad de adquirir el dispositivo a través de hasta 18 mensualidades fijas de 273.88 pesos.
El equipo funciona con cuatro baterías AA y cuenta con puerto micro USB para carga de emergencia en caso de que se agote la energía. También incluye llaves mecánicas y tarjetas RFID como método alternativo de acceso.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.