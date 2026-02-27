Adiós a las llaves tradicionales: Walmart pone en rebaja la cerradura inteligente con huella y WiFi más buscada

Para todos aquellos que buscan modernizar el acceso a su hogar u oficina, Walmart puso en oferta la cerradura inteligente Tecnolite con conexión WiFi por 2,817 pesos, lo que representa un ahorro frente a su precio original de 3,513 pesos.

Este dispositivo permite controlar el acceso sin necesidad de utilizar llaves tradicionales, ya que integra distintos métodos de desbloqueo que pueden gestionarse desde un teléfono móvil.

Estas son las funciones de la cerradura inteligente Tecnolite

El dispositivo cuenta con conexión WiFi de 2.4 GHz y sincronización mediante Bluetooth, lo que permite enlazarlo con la aplicación Tecnolite Connect para controlar el acceso a distancia desde cualquier lugar.

Entre sus principales características se encuentran:

5 métodos de acceso : huella dactilar, llave mecánica, aplicación móvil, tarjeta RFID y contraseña digital

: huella dactilar, llave mecánica, aplicación móvil, tarjeta RFID y contraseña digital Capacidad para hasta 100 usuarios registrados

registrados Contraseñas dinámicas temporales para visitas

temporales para visitas Contraseña anti espionaje de hasta 20 dígitos

de hasta 20 dígitos Panel táctil retroiluminado

Modo timbre con notificaciones en la app

con notificaciones en la app Bloqueo automático tras intentos fallidos

tras intentos fallidos Protección IP43 contra polvo y salpicaduras

Instalación compatible con el 99% de las puertas

con el 99% de las puertas Asa ajustable para apertura izquierda o derecha

Este dispositivo cuenta con la funcionalidad de apertura a distancia. |Imagen Ilustrativa

El sistema también permite crear accesos temporales o desbloquear la puerta de forma remota mediante la aplicación móvil, ya sea utilizando una red WiFi o datos móviles.

Precio y descuento disponible en Walmart

Actualmente, la cerradura inteligente Tecnolite presenta las siguientes condiciones de compra:

Precio original: 3,513 pesos

Precio con descuento: 2,817 pesos

Ahorro: 696 pesos

Además, Walmart ofrece la posibilidad de adquirir el dispositivo a través de hasta 18 mensualidades fijas de 273.88 pesos.

El equipo funciona con cuatro baterías AA y cuenta con puerto micro USB para carga de emergencia en caso de que se agote la energía. También incluye llaves mecánicas y tarjetas RFID como método alternativo de acceso.