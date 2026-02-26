Una pareja de Estados Unidos compró un pueblo abandonado por más de 6 millones de pesos y busca transformarlo en un nuevo destino turístico

Lo que para muchos era un pueblo fantasma olvidado desde hace más de tres décadas, para una pareja estadounidense representa una oportunidad de comenzar de nuevo. Salto de Castro, una pequeña localidad en la provincia de Zamora, España, fue adquirida por más de $6 millones de pesos con la intención de convertirla en un atractivo turístico.

De acuerdo con el medio español Cadena SER, el empresario estadounidense Jason Lee Beckwith compró el poblado por aproximadamente 310,000 euros. La operación incluye decenas de inmuebles y estructuras que permanecían deshabitadas desde 1989.

¿Qué incluye el pueblo abandonado que fue comprado en España?

Según el reporte original de Cadena SER, la adquisición contempla:

44 viviendas

Una iglesia

Un bar

Una escuela

Un antiguo cuartel

Áreas recreativas

El poblado fue construido en la década de 1940 para albergar a trabajadores de una presa hidroeléctrica cercana. Sin embargo, tras la modernización de las instalaciones, los habitantes se marcharon y el sitio quedó vacío.

#juevesdepresas Esta imagen es poco habitual porque hay que pedir muchos permisos, pero tenéis la presa del Salto De Castro en #Zamora entre #España y #Portugal a vista de dron ñ. pic.twitter.com/JwB7zqVcdC — Luis Cortés (@CapitanARJ) September 21, 2023

¿Cuál es el plan para transformar Salto de Castro?

Medios locales han detallado que el nuevo propietario busca rehabilitar el lugar para convertirlo en un complejo de turismo rural que incluya hospedaje, espacios recreativos y actividades vinculadas con el entorno natural.

El pueblo se encuentra dentro del Parque Natural de los Arribes del Duero, lo que representa un atractivo adicional para visitantes interesados en naturaleza y escapadas rurales.

Además, según información difundida por El País, la inversión necesaria para la recuperación integral del sitio podría situarse entre $4 y $7 millones de dólares ($68 a $119 millones de pesos mexicanos), lo que marcaría una nueva etapa para este poblado que llevaba más de 30 años sin habitantes.

La iniciativa busca no solo atraer turismo internacional, sino también generar actividad económica en una provincia que forma parte de la llamada “España vaciada”, término utilizado para describir regiones con fuerte despoblación en las últimas décadas.