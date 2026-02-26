Liverpool remata el Motorola G75 de 256GB con cámara de 50MP y resistencia al agua

Si estás buscando renovar tu smartphone sin sacrificar el bolsillo, Liverpool está liquidando el Motorola Moto G75 con pantalla LCD de 6.7 pulgadas y 256GB de almacenamiento.

Esta oferta representa un descuento significativo para un dispositivo de gama media con conectividad 5G, procesador Snapdragon 6 Gen 3, 8 GB de RAM, batería de 5000 mAh y cámara principal de 50 MP.

Motorola G75 precio

El dispositivo pasó de un precio de lista de $7,151 a tan solo $4,260. Esto representa un ahorro directo de casi $3,000 pesos, posicionándolo como una de las opciones más competitivas en la gama media actual.

La tienda ofrece pagos flexibles de hasta 6 meses sin intereses a $710 mensuales, ideal para quienes buscan renovar su equipo sin afectar su bolsillo. El equipo destaca por su resistencia IP68, carga inalámbrica de 15W y pantalla de 120 Hz para una experiencia fluida. Puedes conseguir la oferta aquí.

Motorola G75 características

El Motorola Moto G75 5G es un gama media destacado por su durabilidad, con certificación IP68 (resistente al agua/polvo) y de grado militar. Ofrece una pantalla LCD de 6.78" a 120Hz, procesador Snapdragon 6 Gen 3, 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento, cámara principal de 50MP con sensor Sony y batería de 5000mAh con carga de 30W.



Pantalla: 6.78" IPS LCD Full HD+ (1080 x 2460), 120Hz, brillo de hasta 1.000 nits.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm).

RAM: 8 GB.

Almacenamiento: 256 GB (expandible).

Cámara trasera: Dual de 50 MP (principal con estabilización óptica - OIS) + 8 MP (ultra gran angular).

Cámara frontal: 16 MP.

Batería y carga: 5000 mAh, carga rápida de 30W y soporte para carga inalámbrica de 15W.

Sistema operativo: Android 14.

Resistencia: Certificación IP68 (inmersión en agua) y durabilidad de grado militar.

Sonido: Altavoces estéreo, sonido Hi-Res.

Seguridad: Sensor de huellas lateral y reconocimiento facial.

Conectividad: 5G, Dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth.

