Walmart lanza Honor Play 9A con cámaras al frente y atrás a precio increíble

El Honor Play 9A en su innovador color morado llegó a Walmart México con una propuesta difícil de ignorar, ya que se encuentra disponible por un precio de tan solo 2 mil 899 pesos, posicionándose como una de las mejores opciones entre quienes buscan renovar su equipo sin gastar todo su dinero.

¿Por qué es la compra inteligente del momento?

Honor Play 9A no solo es generoso por su bajo costo, sino también por su memoria interna. Su almacenamiento permite a los usuarios guardar miles de fotos, videos y aplicaciones sin la constante preocupación de quedarse sin espacio.

Además, su integración con el sistema operativo Android 14 garantiza una interfaz moderna, segura y optimizada, algo poco frecuente en equipos de gama de entrada que suelen quedarse rezagados en versiones anteriores de software.

Rendimiento y autonomía para el día a día

Este smartphone no solo cumple en capacidad, sino que está diseñado para soportar largas jornadas de uso intenso gracias a su gestión energética. Estas son sus características:



Pantalla: Panel de 6.3 pulgadas con resolución FHD (2340 x 1080 píxeles) y una tasa de refresco de 90 Hz para una navegación fluida

(2340 x 1080 píxeles) y una tasa de refresco de 90 Hz para una navegación fluida Procesador: MediaTek Helio G36 , ideal para multitarea eficiente

, ideal para multitarea eficiente Memoria: 4 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno

de almacenamiento interno Batería: Gran capacidad de 5,200 mAh , diseñada para durar más de un día completo

, diseñada para durar más de un día completo Cámaras: Sistema dual trasero de 13 MP (principal) + 2 MP (profundidad) con efecto bokeh, y cámara frontal de 8 MP

(principal) + 2 MP (profundidad) con efecto bokeh, y cámara frontal de 8 MP Conectividad: Equipo desbloqueado para cualquier compañía telefónica

Facilidades de pago y servicios exclusivos

Para que esta Walmart ofrece diversas facilidades de pago y aprovechar promociones de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, lo que facilita la adquisición de tecnología de punta de manera cómoda. Además, al realizar la compra a través de la tienda en línea, se cuenta con el beneficio de entrega a domicilio, asegurando que el dispositivo llegue directamente a la puerta de tu hogar con total seguridad y rapidez.

