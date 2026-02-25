Lanzan lavavajillas barato de libre instalación, 14 servicios y color negro en Home Depot

Home Depot México lanzó un lavavajillas barato de libre instalación de la marca Midea, modelo MDWPF1401CBMX, en color negro y con capacidad para 14 servicios. El producto ya se encuentra disponible tanto en tienda física como en línea, con precio promocional y unidades limitadas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

La cadena apuesta por una alternativa accesible para quienes buscan modernizar su cocina sin realizar obras. Este modelo ofrece funciones que suelen encontrarse en gamas superiores, pero a un costo reducido, lo que lo coloca como opción atractiva dentro del mercado de electrodomésticos.

Home Depot México lanza lavavajillas de libre instalación de la marca Midea

El equipo tiene un precio especial de $10,999, lo que representa 35% de descuento sobre su valor original de $16,999. Solo quedan seis unidades disponibles en línea, según la plataforma.

La oferta genera interés entre consumidores que buscan promociones en línea y entrega inmediata. El horario extendido de la tienda San Jerónimo facilita la compra directa.

Precio y disponibilidad actual

El descuento coloca a este modelo dentro del segmento competitivo. La disponibilidad limitada impulsa decisiones rápidas de compra.

En un contexto donde el ahorro doméstico es prioridad, promociones como esta marcan diferencia en cadenas de autoservicio.

Principales características del producto

Cuenta con tercera charola, seis programas automáticos, Dual Wash y sistema Auto Open Drying. Incluye seguro para niños y temporizador.

Su capacidad de 14 servicios lo vuelve funcional para familias medianas. El consumo anual estimado es de 230 kWh.

¿Qué dicen los usuarios?

En la página oficial tiene calificación promedio de 1.0 basada en una reseña. Aún existen pocas opiniones públicas.

Modelos similares de Midea suelen recibir comentarios positivos por precio, aunque algunos usuarios mencionan áreas de mejora en secado.

¿Para quién es una buena opción?

Es adecuado para hogares que buscan practicidad y ahorro. No requiere instalación empotrada.

Quienes priorizan costo-beneficio pueden verlo como alternativa viable frente a marcas premium.

Comparación con modelos Midea similares

Frente a otros modelos de la marca, este destaca por su capacidad y precio promocional. Algunos equipos similares ofrecen acabados distintos.

El diferencial principal radica en su descuento actual y disponibilidad inmediata en tienda física.

¿Dónde comprar?

Se puede adquirir en el sitio oficial de Home Depot México o directamente en sucursal.

