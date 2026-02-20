¡A mitad de precio! Rematan pantalla Hisense QLED de 75 pulgadas ideal para cine en casa

Walmart lanzó una atractiva oferta en tecnología al poner en remate la pantalla Hisense 75QD6QV QLED 75 pulgadas, un modelo de gran formato que ahora puede adquirirse de cerca del 50%.

La pantalla Hisense 75QD6QV cuenta con tecnología QLED, diseñada para ofrecer colores más vibrantes, mejor nivel de brillo y una experiencia visual más inmersiva, ideal para salas amplias o para disfrutar eventos deportivos, series y películas en gran formato.

Pantalla Hisense 75 pulgadas precio

El dispositivo se encuentra disponible por solo $11,990, cuando su precio original era de $22,999.

El descuento representa un ahorro total de 11,009 pesos, es decir, prácticamente la mitad de su costo original, lo que la convierte en una de las promociones más llamativas dentro del catálogo actual de televisores.

Además del precio rebajado, la tienda ofrece la posibilidad de pagarla hasta en 20 meses sin intereses, con mensualidades de 599.50 pesos, facilitando su adquisición sin afectar de manera inmediata el bolsillo.

Como beneficio adicional, Walmart mantiene su política de devolución hasta 30 días después de recibido el producto, brindando mayor confianza. Puedes comprarla aquí.

Pantalla Hisense 75 pulgadas características

Disfruta de imágenes vibrantes con Hisense QD6QV, con Color QLED para colores más puros y realistas. Vive el Dolby Vision y Atmos para ver y escuchar detalles impresionantes en cada escena. Disfruta de su escalado IA a 4k que convierte imágenes borrosas en 4k o su AI Smooth Motion para imágenes más fluidas sin desenfoque.

Además el Game Mode Plus, reduce el lag para una experiencia de juego fluida. Su sistema operativo VIDAA te brinda acceso rápido a tus apps favoritas. Además, la compatibilidad con HDR10+ mejora la calidad de imagen en cualquier contenido. Vive el entretenimiento con un nivel de detalle inigualable.

