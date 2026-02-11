Las mejores fechas para comprar en Estados Unidos en 2026
Desde rebajas de temporada hasta megaeventos como el Black Friday y el Amazon Prime Day, estas fechas tienen descuentos en electrónica, moda, hogar y más.
En 2026, los compradores que planeen viajar a Estados Unidos o realizar pedidos en línea pueden ahorrar significativamente si coordinan sus compras con los principales eventos comerciales del calendario estadounidense. Desde rebajas de temporada hasta megaeventos como el Black Friday y el Amazon Prime Day, estas fechas concentran descuentos masivos en electrónica, moda, hogar y más.
Checa cómo puedes obtener tus productos favoritos sin gastar una fortuna y sin sacrificar el bolsillo.
¿Cuándo hay ofertas en EE.UU. en 2026?
- Presidents’ Day (16 de febrero de 2026): Ideal para adquirir ropa de invierno y artículos de temporada a precios rebajados, ya que muchas tiendas departamentales inician sus ofertas de mitad de invierno.
- Memorial Day (25 de mayo de 2026): Se destacan descuentos en electrodomésticos, muebles y colecciones de ropa de primavera, aprovechando el cierre de temporada y la preparación para el verano.
- Independence Day y Amazon Prime Day (primera semana de julio): Coinciden con fuertes promociones en tecnología, artículos electrónicos y productos de uso personal, especialmente en plataformas como Amazon.
Temporada de fin de año y compras navideñas
- Black Friday (27 de noviembre de 2026): Considerado el día de mayores descuentos del año, con rebajas en prácticamente todas las categorías de productos, tanto en tiendas físicas como en línea.
- Cyber Monday (30 de noviembre de 2026): Se concentra en ofertas digitales, especialmente en electrónica, computadoras, smartphones y servicios en línea, extendiendo la temporada de descuentos tras el fin de semana de Black Friday.
