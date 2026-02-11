Las mejores fechas para comprar en Estados Unidos en 2026

En 2026, los compradores que planeen viajar a Estados Unidos o realizar pedidos en línea pueden ahorrar significativamente si coordinan sus compras con los principales eventos comerciales del calendario estadounidense. Desde rebajas de temporada hasta megaeventos como el Black Friday y el Amazon Prime Day, estas fechas concentran descuentos masivos en electrónica, moda, hogar y más.

Checa cómo puedes obtener tus productos favoritos sin gastar una fortuna y sin sacrificar el bolsillo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo hay ofertas en EE.UU. en 2026?

Presidents’ Day (16 de febrero de 2026): Ideal para adquirir ropa de invierno y artículos de temporada a precios rebajados, ya que muchas tiendas departamentales inician sus ofertas de mitad de invierno.

Memorial Day (25 de mayo de 2026): Se destacan descuentos en electrodomésticos, muebles y colecciones de ropa de primavera, aprovechando el cierre de temporada y la preparación para el verano.

Independence Day y Amazon Prime Day (primera semana de julio): Coinciden con fuertes promociones en tecnología, artículos electrónicos y productos de uso personal, especialmente en plataformas como Amazon.

Temporada de fin de año y compras navideñas

Black Friday (27 de noviembre de 2026): Considerado el día de mayores descuentos del año, con rebajas en prácticamente todas las categorías de productos, tanto en tiendas físicas como en línea.

Cyber Monday (30 de noviembre de 2026): Se concentra en ofertas digitales, especialmente en electrónica, computadoras, smartphones y servicios en línea, extendiendo la temporada de descuentos tras el fin de semana de Black Friday.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.