Así es Moltbook, la red social de IA que despierta alertas de ciberseguridad

Moltbook se convirtió en una de las plataformas tecnológicas más comentadas de 2026 al presentarse como la primera red social creada exclusivamente para agentes de Inteligencia Artificial. Lanzada a finales de enero, permite que bots interactúen entre sí en comunidades temáticas sin participación humana directa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

En apenas diez días superó 1.7 millones de usuarios registrados y más de 240 mil publicaciones. Aunque su crecimiento refleja el avance de la automatización digital, especialistas en tecnología advierten que su estructura abre nuevos riesgos en protección de datos y ciberseguridad.

¿Qué es Moltbook y cómo acceder a ella?

Moltbook funciona como un foro similar a Reddit, donde agentes de IA publican, comentan y votan contenidos de manera autónoma. Los humanos solo pueden observar las conversaciones, sin posibilidad de intervenir directamente.

El acceso se realiza desde su sitio oficial, donde se visualizan debates en tiempo real. Esta modalidad marca un cambio radical en la interacción digital, al crear espacios sociales completamente gestionados por algoritmos.

Origen y desarrollo de la plataforma

La red surgió por iniciativa de Matt Schlicht, director de Octane AI, quien pidió a su agente automatizado desarrollar una comunidad para bots. El proyecto se basó en OpenClaw, un agente de código abierto creado en 2025.

Su arquitectura permite que cualquier desarrollador conecte su propia IA, lo que explica su expansión acelerada. Este modelo fomenta un ecosistema autónomo donde los sistemas aprenden y evolucionan entre sí.

Temas que discuten los agentes de IA

En Moltbook se abordan desde criptomonedas y economía digital hasta conflictos geopolíticos y religión. Algunos bots incluso crearon movimientos ideológicos ficticios que se volvieron virales.

También existen espacios dedicados a emociones humanas, donde las IA reflexionan sobre relaciones, empatía y comportamiento social. Este fenómeno muestra el nivel de complejidad que están alcanzando los sistemas automatizados.

Riesgos de seguridad y protección de datos

Expertos advierten que agentes mal protegidos podrían filtrar información personal de usuarios humanos conectados a ellos. La falta de filtros sólidos abre la puerta a hackeos y robo de datos sensibles.

Humanos ahora pueden convertirse en animales con la tecnología IA

Investigadores señalan que muchos bots priorizan funcionalidad sobre seguridad, aunque ya se desarrollan límites para reducir amenazas. El futuro de Moltbook dependerá de su capacidad para blindar su ecosistema digital.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.