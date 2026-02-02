Rematan Celular ZTE Blade A56 a 1749 pesos: La mejor relación precio-calidad del mercado

El ZTE Blade A56 apareció recientemente en oferta por 1,749 pesos en plataformas como Mercado Libre , un precio que ha llamado la atención de quienes buscan un teléfono accesible sin sacrificar funciones básicas. Con un descuento cercano al 30% respecto de su precio habitual de 2,399 pesos, este modelo se ha convertido en una opción recurrente entre usuarios que necesitan un dispositivo para uso diario.

Características del ZTE Blade A56, en oferta en Mercado Libre

Lo que distingue al Blade A56 en este segmento económico es su combinación de almacenamiento generoso y una pantalla con tasa de refresco elevada. Mientras muchos equipos de menos de 2,000 pesos ofrecen 64 GB de memoria interna, este modelo incluye 128 GB, suficientes para guardar fotos, aplicaciones y música sin preocuparse por liberar espacio constantemente. Además, su pantalla de 6.75 pulgadas funciona a 90 Hz, lo que se traduce en desplazamientos más suaves al navegar en redes sociales o leer noticias.

El rendimiento se apoya en un procesador de ocho núcleos y un sistema de memoria RAM que combina 4 GB físicos con 8 GB virtuales gestionados por software, sumando hasta 12 GB en tareas cotidianas. Esto permite tener varias aplicaciones abiertas sin que el teléfono se vuelva lento. Entre sus características prácticas destacan:



Batería de 5,000 mAh, suficiente para un día completo de uso moderado

Lector de huellas integrado en el botón lateral para desbloqueo rápido

Conectividad 4G LTE y entrada para audífonos de 3.5 mm, útil para quienes aún usan diademas con cable

Ranura para tarjeta microSD, que amplía aún más el almacenamiento si es necesario

Cámara trasera de 13 megapíxeles con asistencia de inteligencia artificial para ajustar automáticamente la iluminación

La recepción entre compradores ha sido positiva: acumula una calificación de 4.8 estrellas con base en más de 400 valoraciones en Mercado Libre. Los usuarios mencionan especialmente su duración de batería y la fluidez al usar aplicaciones como WhatsApp, YouTube o Facebook.

Envíos y formas de pago del ZTE Blade A56

Para adquirirlo, la plataforma permite pagar con tarjeta de crédito a meses sin intereses según el banco, mediante Mercado Crédito en mensualidades fijas, o incluso en efectivo a través de tiendas OXXO. El envío es gratis a todo el país y, al tratarse de un producto con sello Full, suele entregarse en uno o dos días hábiles. Además, incluye devolución gratuita durante los primeros 30 días si el equipo no cumple con las expectativas.

El ZTE Blade A56 no pretende competir con teléfonos premium, pero sí resuelve necesidades concretas: navegar, comunicarse, ver contenido y almacenar archivos sin complicaciones. En un mercado donde los precios de los smartphones han subido sostenidamente, opciones como esta ofrecen un respiro para quienes buscan funcionalidad sin comprometer el presupuesto familiar.