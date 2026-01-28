Rematan el OPPO Reno13 de 512GB, cámara de 50 MP con estabilización óptica, carga rápida y resistencia al agua

¡Aprovecha los últimos días de la Gran Barata Liverpool! La tienda departamental sorprendió a sus clientes con una importante rebaja en el smartphone OPPO Reno13 de 512GB, uno de los equipos más completos de la marca.

Si estás buscando renovar tu celular con un equipo que combine potencia, diseño y una capacidad de almacenamiento, esta es tu oportunidad. El OPPO Reno13, posicionándolo como una de las mejores opciones de compra en el mercado tecnológico actual.

OPPO Reno13 precio

El dispositivo, conocido por su rendimiento y su excelente sistema de cámaras, ha pasado de un precio de lista de $14,999 a un atractivo precio de oferta de $12,049. Este descuento representa un ahorro directo de casi $3,000 pesos, una cifra significativa para un equipo de gama media-alta lanzado recientemente.

La promoción incluye pagos flexibles de hasta 6 meses sin intereses, con mensualidades de $2,008.17, ideal para quienes buscan un dispositivo premium sin comprometer su presupuesto. Este modelo cuenta con una pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas y se ofrece en elegantes colores blanco y azul marino. Lo puedes adquirir aquí .

OPPO Reno13 características

El OPPO Reno13 cuenta con una pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas, ideal para consumo multimedia, juegos y navegación. Destaca por su diseño compacto y ligero, con un grosor de 7.24 mm y un peso de 181 g, incorporando marcos de aluminio de grado aeroespacial. Equipado con el procesador MediaTek Dimensity 8350, 12GB de RAM, ofrece un rendimiento eficiente y una gran experiencia visual.



Pantalla: OLED/AMOLED de 6.59 pulgadas con resolución FHD+ (2760 x 1256) y tasa de refresco de 120 Hz.

Procesador: MediaTek Dimensity 8350.

Memoria RAM: 12 GB.

Almacenamiento: 256 GB o 512 GB.

Cámaras traseras: Principal de 50 MP con OIS (estabilización óptica) + Ultra gran angular de 8 MP.

Cámara frontal: 50 MP.

Batería: 5,450 mAh con carga rápida SuperVOOC de 80W.

Sistema operativo: ColorOS 15.0 basado en Android 15.

Resistencia: Certificación IP69, IP68 e IP66 contra agua y polvo.

Conectividad: 5G, WiFi 6, Bluetooth.

Gran Barata Liverpool 2026 fechas

Si quieres conocer más ofertas, la Gran Barata de Liverpool se lleva acabo del 27 de diciembre al 2 de febrero. Hasta 60% de descuento y 9 MSI en moda, tecnología y hogar, con envío gratis.

