Tenis Hoka Clifton 10 con 50% de descuento; son ideales para caminar y correr

Si te gusta caminar o correr y estás pensando en comprarte unos nuevos tenis pero no quieres gastar mucho dinero, los Hoka Clifton 10 son ideales y tienen 50% de descuento.

Tenis Hoka Clifton con descuento

Los tenis Hoka Clifton 10 para hombre color negro tienen el 50% de descuento en InnovaSport , su precio de lista es de 3 mil 999 pero con la oferta solo pagarás mil 999 pesos. Hay tallas desde la 26 a la 30.

Además puedes comprarlos en línea y recibirlos en tu casa o recoger en tienda de 5 a 7 días hábiles.

¿Por qué los tenis Hoka Clifton 10 son una buena opción?

Estos tenis destacan porque son de uso diario, cuentan con un tejido superior transpirable que brinda comodidad y ventilación. La entresuela de espuma EVA moldeada por compresión amortigua al pisar y su sistema MetaRocker facilita una transición fluida al estar en movimiento.

Están hechos para proporcionar soporte y equilibrio y su suela exterior de goma Durabrasion es duradera y aguanta distintos tipos de superficie. Además, las agujetas están hechas de materiales reciclados combinando un 70% de nylon reciclado y 30% de poliéster reciclado.

Para elegir los mejores tenis se recomienda tomar en cuenta varios aspectos, primero debes conocer tu pisada y buscar los que tengan mejor amortiguación. Debes tomar en cuenta para qué los vas a utilizar, si son para caminar, correr o para el gimnasio, opta por diseños y materiales que brinden transpirabilidad y que tengan una buena vida útil.

