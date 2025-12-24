Absuelven a Daniel Arizmendi, ‘El Mochaorejas’, en Navidad; juez ordena su liberación pero continuará preso

En plena Navidad 2025, Daniel Arizmendi, ‘El Mochaorejas’, fue absuelto del delito de secuestro, por lo que se ordenó su liberación inmediata.

Sin embargo, el preso no podrá dejar la cárcel debido a que enfrenta otras condenas. Te contamos los detalles del caso del delincuente conocido como ‘El Mochaorejas’.

Jueza absuelve a El Mochaorejas del delito de secuestro

Este miércoles 24 de diciembre, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, ordenó la inmediata liberación del delincuente tras quedar absuelto del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, ya que determinó que los medios de prueba presentados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fueron insuficientes.

La jueza aclaró que no pasó por alto, un dato ocurrido del caso ocurrido en 1997, es decir, la declaración de un padre de familia que identificó a Arizmendi como la persona que lo llamaba para solicitar el pago por la liberación de su hijo, a quien los secuestradores terminaron cortándole la oreja.

¿Por qué El Mochaorejas seguirá en prisión?

La jueza solo encontró responsable a ‘El Mochaorejas’ del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo que le otorgó una pena de ocho años de prisión y 500 días multa, equivalentes a 13 mil 225 pesos.

Como ‘El Mochaorejas’ ya lleva 27 años preso, se tuvo por compurgada la pena de prisión impuesta al sentenciado y ordenó su absoluta e inmediata libertad, únicamente por lo que respecta a los delitos y esta causa penal.

No obstante, Daniel Arizmendi ‘El Mochaorejas’ no podrá dejar la prisión debido a que aún enfrenta otras condenas.

