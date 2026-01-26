Fue despedido, se hizo influencer y ahora vende su empresa por 900 millones; la historia de Khaby Lame

A sus 25 años, Khaby Lame es el creador de contenido con más seguidores del mundo, acumulando más de 160 millones en TikTok. El creador de contenido era dueño de una empresa llamada Step Distinctive Limited, la cual fue comprada por el conglomerado Rich Sparkle Holdigs, en una transacción histórica que supera los 900 millones de dólares y que cambiará el mercado de los creadores de contenido para siempre.

La empresa de Khaby Lame gestionaba las licencias, colaboraciones y ventas del influencer, algo que ahora pasará a manos de Rich Sparkle Holding, quienes también tendrán el control operativo del influencer e incluso compraron los derechos para replicarlo con inteligencia artificial.

¿Quién es Khaby Lame?

El italiano de origen senegalés saltó a la fama en el 2020. Trabajaba como operador de maquinaria, pero fue despedido por la pandemia del Covid-19. Con esto, Khaby aprovechó la oportunidad y comenzó a crear contenido en TikTok. Videos cortos, explicativos y muy divertidos, en donde brilló sin decir una sola palabra.

Khaby mostraba una situación de la vida cotidiana que parecía ser complicada y después nos mostraba una solución extremadamente sencilla. Un "hack" que, además de hacerse viral por lo útil que era, también tenía un tremendo toque de comedia con las expresiones faciales del creador.

Parece una fórmula simple, pero miles la han intentado sin el mismo resultado y solamente Khaby ha llegado a un éxito sin precedentes gracias a ella. El 22 de junio del 2022 se convirtió en la persona con más seguidores en TikTok y hasta la fecha mantiene el título.

¿Qué significa la venta de su empresa?

Lame supo aprovechar su fama y respaldó todos sus trabajos con la empresa Step Distinctive Limited. La venta no será con dinero en efectivo o transferencia, sino en activos y operaciones de la compañía, por lo que ahora Khaby asegura seguir en el negocio de la creación de contenido con un ingreso seguro por la creación de contenido con su imagen.

Hay mucha polémica al respecto, ya que, aunque es un trato excelente para el creador de contenido e histórico en este negocio, la cesión de sus derechos de imagen para que puedan recrearlo con IA abre muchos debates sobre el tipo de contenido que nos espera en el futuro, considerando que otros creadores podrían seguir sus pasos muy pronto.

