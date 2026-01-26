Liverpool remata Honor 400 Lite con protección contra agua y pantalla AMOLED

Honor 400 Lite, uno de los celulares más prometedores de la era digital, llegó a Liverpool a un precio destacado y accesible para los bolsillos mexicanos que quieren un dispositivo moderno y a la vez cuidar de sus bolsillos en esta cuesta de enero.

Este celular se encuentra disponible en Liverpool a un precio especial de tan solo 6 mil 999 pesos, precio que se puede liquidar en hasta 13 meses sin intereses con pagos de 538 pesos, lo que representa una oportunidad para renovar tu equipo.

¿Por qué el HONOR 400 Lite es una buena inversión?

El Honor 400 Lite es una buena opción para aquienes son muy descuidados, pues este dispositivo destaca por su asombrosa durabilidad y su certificación de resistencia a caídas de hasta 1.8 metros y protección IP65 contra agua y polvo. Además, está respaldado por la red de Telcel y la garantía de Liverpool.

Características del Honor 400 Lite

Su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas ofrece colores vibrantes y negros profundos, ideal para consumir contenido multimedia.

Tiene un potente procesador de 8 núcleos acompañado

Memoria RAM de 12 GB

Almacenamiento masivo de 512 GB para tus fotos o apps

Lente principal de 108 MP que permite capturar detalles profesionales

Sistema operativo Android 15 para una experiencia de usuario fluida y actualizada

Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

¿Cómo comprar el Honor 400 Lite?

Para comprar este dispositivo solo debes visitar tu sucursal Liverpool más cercana o realizar la compra de forma rápida y segura a través de su portal en línea . Al comprarlo, recibirás un kit completo que incluye el cargador de viaje, cable de sincronización, herramienta SIM y una funda protectora transparente ¡No esperes más y da el salto a la nueva generación tecnológica!

