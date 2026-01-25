Liverpool remata Motorola Moto G86 con rendimiento de nueva generación

El mercado de la telefonía móvil en México acaba de ser testigo de una gran oferta, pues Liverpool remata el Motorola Moto G86, un dispositivo que destaca por potencia y eficiencia tecnológica. Este celular se encuentra con una rebaja significativa: pasó de 10 mil 099 peso a solo 5 mil 899 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Este descuento permite que tecnología de alto nivel sea accesible para un público más amplio que busca renovar su equipo sin sacrificar el bolsillo.

¿Beneficios de comprar un Motorola Moto G86?

Comprar el Moto G86 es una de las decisiones más convenientes para el consumidor digital, ya que a diferencia de otras marcas que limitan sus paquetes, Motorola apuesta por un "ecosistema completo" porque el usuario recibe de regalo un smartwatch y audífonos inalámbricos, lo que elimina la necesidad de realizar gastos adicionales.

La compra tiene facilidad de pago de hasta 6 meses sin intereses permite que la inversión sea cómoda, respaldada por la garantía de una marca que ha sabido equilibrar la durabilidad de sus equipos.

Características del Motorola Moto G86

El Motorola Moto G86 cuenta con una impresionante pantalla pOLED de 6.6 pulgadas con una resolución 1.5K (2712 x 1229 píxeles), lo que garantiza colores vibrantes y una nitidez superior para streaming y videojuegos. Su procesador es Tek Dimensity 7300 y está optimizado para redes 5G y multitarea fluida.

Respecto a la cámara, incorpora un sistema dual con sensor principal de 50MP con estabilización óptica (OIS), ideal para tomas nocturnas, y una cámara frontal de 32MP. Su autonomía está asegurada por una batería de 5200mAh con carga rápida de 30W, diseñada para aguantar las jornadas más intensas.

¿Cómo comprar el Motorola Moto G86?

Si ya te animaste a comprarlo, el proceso es sumamente sencillo a través de la plataforma oficial de Liverpool. El Motorola Moto G86 puede adquirirse directamente en su tienda en línea con envío gratis a todo el país, lo que facilita recibir el equipo, el smartwatch y los audífonos en la puerta de casa.

Es importante mencionar que el paquete no incluye el cubo cargador, por lo que se recomienda utilizar uno compatible con USB-C para aprovechar su carga rápida.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.