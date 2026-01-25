¡Por fin! Dragon Ball Super regresa con la nueva saga “The Galactic Patrol”

El evento de Dragon Ball Genkidamatsuri tuvo lugar este 25 de enero y, como era de esperarse, tuvimos anuncios que ya resonaron a nivel mundial, entre los que destaco el regreso del anime de Dragon Ball Super con la nueva saga de The Galactic Patrol, en donde se adaptará el arco de "Moro, el devorador de planetas".

La muerte de Akira Toriyama marcó un antes y un después en Dragon Ball, ya que había mucha incertidumbre para saber si la historia podía continuar aún después de la partida de su creador. Y es que, aunque había dejado mucho material, no sabíamos si podríamos verlo animado.

El anuncio de Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica

La última saga de Dragon Ball Super fue la del Torneo del Poder, en donde se rompieron récords en internet en cuanto a tendencias, confirmando que hay miles de millones de aficionados de la saga a nivel mundial que siguen con entusiasmo este anime.

Es por eso que durante el evento de Dragon Ball Genkidamatsuri tuvimos el esperado anuncio oficial de la saga de La Patrulla Galáctica, con un pequeño adelanto en el que también conocimos detalles extra de la franquicia.

Obra Original, Historia y Diseño de Personajes de Akira Toriyama y Toyotaro - ¡El Anime de Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica en Producción!



¿De qué tratará el nuevo arco de Dragon Ball Super?

La nueva entrega ocurrirá después de la película de Broly. La paz en el universo queda interrumpida por planetas que han muerto. Con esto, la patrulla galáctica recluta a Goku y Vegeta para apoyar en este caso; así conocemos al gran villano de la saga: Moro, un hechicero milenario que tiene habilidades nunca antes vistas que lo hacen ser considerado una amenaza galáctica.

¿Cuándo saldrá Dragon Ball Super: The Galactic Patrol?

Hasta ahora, no hay un anuncio oficial para el estreno, ya que solamente confirmaron que estaba en producción; sin embargo, considerando los próximos proyectos, fuentes especializadas señalan que podríamos tener el estreno de Dragon Ball Super : The Galactic Patrol, a finales del 2027 o inicios del 2028.

