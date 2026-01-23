Las 12 supersticiones más curiosas en el mundo, que aún influyen en la vida diaria y cultura
Las supersticiones siguen vigentes en todo el mundo y marcan hábitos cotidianos, revela cómo distintas culturas explican la suerte, el riesgo y la protección.
Las supersticiones forman parte del comportamiento social desde hace siglos y continúan vigentes en pleno 2026. Estas creencias, transmitidas por tradición oral, influyen en decisiones cotidianas relacionadas con la suerte, el dinero o la seguridad personal.
En distintos países, las supersticiones explican el azar mediante símbolos, números o gestos simples. Aunque no tienen base científica, siguen presentes por su valor cultural y psicológico.
Lista de las 12 supersticiones por país
En países como Corea del Sur, México o China, soñar, compartir objetos o evitar números específicos tiene un significado profundo ligado a la fortuna o al riesgo:
- Corea del Sur (Fortuna en sueños): Soñar con cerdos es un excelente augurio que precede a la llegada de la prosperidad económica
- Finlandia (Control del clima): Existe el respeto hacia las arañas como mensajeras del tiempo; se cree que matarlas provoca lluvia
- Francia (Respeto al alimento): El pan es sagrado y nunca debe colocarse boca abajo, pues esto atrae el infortunio al hogar
- México (Energía en la mesa): Pasarlro directamente a la mano de otra persona atrae malas energías; la norma es dejarlo sobre la mesa
- Alemania (El brindis correcto): Brindar con agua se considera un gesto de muy mal augurio. La tradición dicta usar vino, cerveza o licores
- China (El tabú numérico): El número 4 es evitado en edificios y conversaciones porque su pronunciación es similar a la palabra "muerte"
- Rusia (El código de las flores): Regalar flores en números pares es un error social grave, ya que se reservan para los funerales
- Kirguistán (Protección nocturna): Para garantizar un descanso sin pesadillas, es costumbre colocar pan o trigo debajo de la almohada
- Grecia (Defensa del hogar): Los cactus no son solo decorativos; se plantan como guardianes para proteger la casa contra el "mal de ojo"
- Italia (El riesgo del aceite): Derramar aceite de oliva es visto como un presagio de mala suerte que requiere una acción correctiva inmediata
- Togo (Advertencias viales): Ver una serpiente cruzando el camino se interpreta como una señal divina para retrasar cualquier viaje
- Inglaterra (Estabilidad monárquica): Existe la leyenda de que si los cuervos abandonan la Torre de Londres, la monarquía y el reino caerán
Estas prácticas reflejan cómo cada sociedad interpreta su entorno y establece reglas informales que aún guían la convivencia diaria.
¿De dónde surgen estas creencias?
Muchas supersticiones nacen de la lengua, como el rechazo al número cuatro en China, o de la escasez histórica de recursos, como el pan en Francia.
Otras provienen de la observación de la naturaleza, donde animales o señales del entorno funcionaron como alertas de supervivencia.
¿Por qué la gente sigue creyendo en ellas?
Especialistas señalan que las supersticiones generan una sensación de control frente a lo impredecible y reducen la ansiedad social.
Además, funcionan como códigos culturales que fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia comunitaria.
¿Cómo “romper la maldición” o neutralizar el efecto?
Algunas culturas desarrollaron rituales correctivos, como usar sal tras derramar aceite o acomodar el pan invertido.
Estos “antídotos” refuerzan la tradición y permiten mantener el equilibrio simbólico sin romper la norma social.
