Las 12 supersticiones más curiosas en el mundo, que aún influyen en la vida diaria y cultura

Las supersticiones forman parte del comportamiento social desde hace siglos y continúan vigentes en pleno 2026. Estas creencias, transmitidas por tradición oral, influyen en decisiones cotidianas relacionadas con la suerte, el dinero o la seguridad personal.

En distintos países, las supersticiones explican el azar mediante símbolos, números o gestos simples. Aunque no tienen base científica, siguen presentes por su valor cultural y psicológico.

Lista de las 12 supersticiones por país

En países como Corea del Sur, México o China, soñar, compartir objetos o evitar números específicos tiene un significado profundo ligado a la fortuna o al riesgo:



Corea del Sur (Fortuna en sueños): Soñar con cerdos es un excelente augurio que precede a la llegada de la prosperidad económica

Soñar con cerdos es un excelente augurio que precede a la llegada de la prosperidad económica Finlandia (Control del clima): Existe el respeto hacia las arañas como mensajeras del tiempo; se cree que matarlas provoca lluvia

Existe el respeto hacia las arañas como mensajeras del tiempo; se cree que matarlas provoca lluvia Francia (Respeto al alimento): El pan es sagrado y nunca debe colocarse boca abajo, pues esto atrae el infortunio al hogar

El pan es sagrado y nunca debe colocarse boca abajo, pues esto atrae el infortunio al hogar México (Energía en la mesa): Pasarlro directamente a la mano de otra persona atrae malas energías; la norma es dejarlo sobre la mesa

Pasarlro directamente a la mano de otra persona atrae malas energías; la norma es dejarlo sobre la mesa Alemania (El brindis correcto): Brindar con agua se considera un gesto de muy mal augurio. La tradición dicta usar vino, cerveza o licores

Brindar con agua se considera un gesto de muy mal augurio. La tradición dicta usar vino, cerveza o licores China (El tabú numérico): El número 4 es evitado en edificios y conversaciones porque su pronunciación es similar a la palabra "muerte"

El número 4 es evitado en edificios y conversaciones porque su pronunciación es similar a la palabra Rusia (El código de las flores): Regalar flores en números pares es un error social grave, ya que se reservan para los funerales

Regalar flores en números pares es un error social grave, ya que se reservan para los funerales Kirguistán (Protección nocturna): Para garantizar un descanso sin pesadillas, es costumbre colocar pan o trigo debajo de la almohada

Para garantizar un descanso sin pesadillas, es costumbre colocar pan o trigo debajo de la almohada Grecia (Defensa del hogar): Los cactus no son solo decorativos; se plantan como guardianes para proteger la casa contra el "mal de ojo"

Los cactus no son solo decorativos; se plantan como guardianes para proteger la casa contra el Italia (El riesgo del aceite): Derramar aceite de oliva es visto como un presagio de mala suerte que requiere una acción correctiva inmediata

Derramar aceite de oliva es visto como un presagio de mala suerte que requiere una acción correctiva inmediata Togo (Advertencias viales): Ver una serpiente cruzando el camino se interpreta como una señal divina para retrasar cualquier viaje

Ver una serpiente cruzando el camino se interpreta como una señal divina para retrasar cualquier viaje Inglaterra (Estabilidad monárquica): Existe la leyenda de que si los cuervos abandonan la Torre de Londres, la monarquía y el reino caerán

Estas prácticas reflejan cómo cada sociedad interpreta su entorno y establece reglas informales que aún guían la convivencia diaria.

¿De dónde surgen estas creencias?

Muchas supersticiones nacen de la lengua, como el rechazo al número cuatro en China, o de la escasez histórica de recursos, como el pan en Francia.

Otras provienen de la observación de la naturaleza, donde animales o señales del entorno funcionaron como alertas de supervivencia.

¿Por qué la gente sigue creyendo en ellas?

Especialistas señalan que las supersticiones generan una sensación de control frente a lo impredecible y reducen la ansiedad social.

Además, funcionan como códigos culturales que fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia comunitaria.

¿Cómo “romper la maldición” o neutralizar el efecto?

Algunas culturas desarrollaron rituales correctivos, como usar sal tras derramar aceite o acomodar el pan invertido.

Estos “antídotos” refuerzan la tradición y permiten mantener el equilibrio simbólico sin romper la norma social.

