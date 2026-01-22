Amazon baja el precio el tónico de Ácido Glicólico 7% para renovar la piel en casa
El Ácido Glicólico 7% solución exfoliante baja de precio en Amazon y promete mejorar textura, poros y luminosidad con uso constante.
Amazon mantiene en promoción el Ácido Glicólico 7% solución exfoliante de la marca GIVOOBE, un tónico facial de 240 ml que se comercializa con descuento del 16 por ciento. El producto se ofrece por 167.16 pesos y se ha colocado entre los exfoliantes más vendidos del mes.
La oferta está disponible en México mediante el vendedor oficial GIVOOBE, con envío gratuito y devolución sin costo. La alta demanda responde a su fórmula con ácidos AHA, pensada para mejorar la textura de la piel desde casa.
¿Qué beneficios ofrece este producto?
Este tónico actúa como exfoliante químico suave que elimina células muertas y favorece la renovación cutánea. Su concentración del siete por ciento permite resultados visibles sin procedimientos invasivos.
Entre los beneficios más destacados se encuentran:
- Mejora de textura y suavidad
- Reducción de poros visibles
- Apoyo en acné leve y puntos negros
- Mayor luminosidad y tono uniforme
¿Cómo se usa correctamente?
El producto se aplica después de la limpieza facial, con algodón y sin enjuague. Se recomienda iniciar dos o tres noches por semana para evitar irritación.
Los especialistas sugieren complementar con hidratante y protector solar diario, ya que el ácido glicólico incrementa la sensibilidad al sol.
¿Para quién es recomendable?
Está dirigido a personas adultas con piel normal, mixta o grasa que buscan mejorar textura y luminosidad. También resulta útil en rutinas antiedad básicas.
No se recomienda en piel muy sensible, lesionada o con irritación activa, sin supervisión dermatológica.
Precauciones a considerar
- Evitar contacto con ojos y labios
- No aplicar sobre heridas abiertas
- Suspender ante irritación persistente
- Mantener fuera del alcance de niños
Detalles de compra y garantía
- Precio: 167.16 pesos
- Envío: Gratis en pedidos elegibles
- Plataforma: Amazon México
- Devolución: Hasta 30 días sin costo
Opiniones generales de usuarios
Los compradores destacan su relación calidad-precio y la mejora visible en textura y luminosidad. Algunas reseñas plantean dudas sobre presentación, aunque la calificación promedio se mantiene en 4.2 estrellas.
