Aprovecha y ve al cine con 29 pesos, incluyendo salas 3D; los detalles de la promición 

Los meses de enero y febrero suelen ser muy buenos para ir al cine , ya que podemos encontrar películas nominadas al Oscar en diferentes salas, y es por eso que Cinemex ha lanzado una promoción que miles de personas querrán aprovechar para un plan bueno, bonito y barato, con entradas por tan solo $29 pesos.

El evento Cinemex Manía se ha convertido en una tradición durante diferentes épocas del año y muchas personas ya conocen los beneficios. Durante la última semana de enero y las primeras de febrero volveremos a disfrutarlo y aquí en adn Noticias te contamos los detalles.

Oferta de cine a $29 pesos en Cinemex: Fecha y salas

Vamos con los puntos clave de la promoción . Las salas participantes con boletos a $29 pesos son:



Boleto tradicional

Boleto Premium

Cualquier formato 2D

Salas 3D

La promoción comienza el jueves 22 de enero y termina el miércoles 11 de febrero, además de que estará vigente durante todos los días de la semana, aunque con un horario diferente en fin de semana.



De lunes a jueves aplica para películas que comienzan antes de las 16:00 horas

aplica para películas que comienzan De viernes a domingo aplica para películas que empiezan antes de las 14:00 horas

Este es un detalle importante, ya que la promoción aplica para ir al cine temprano, porque ese precio solo es válido para las películas que comienzan antes de la hora mencionada.

Restricciones de la oferta en Cinemex

La promo de cine a 29 pesos la podemos encontrar en los puntos de venta físicos, en la aplicación de Cinemex y también en su página web, sin embargo, recordemos que no aplica para películas en 4D ni formato IMAX, tampoco para VIP o conceptos Market y Platino.

Sin mencionar que dicha promoción no es acumulable con otras promociones ni descuentos, además de que no aplica para todas las películas que hay en la cartelera.

