Miles de usuarios se quedan sin X tras falla mundial

La red social X , conocida anteriormente como Twitter presento fallas este viernes 16 de enero pues miles de usuarios no podían publicar mensajes o actualizar su feed, por lo que comenzaron a quejarse en otras plataformas como Facebook.

Reportan caída de X

Según reportes de Downdetector , las fallas en X comenzaron a incrementar de forma súbita y se prevé que el problema haya escalado a nivel mundial. Los usuarios señalan que al ingresar a la red social la pantalla principal se queda estática y no muestra nada. En Google Chrome en la pantalla de inicio aparece el usuario y la opción de publicar pero no carga las tendencias.

Hasta el momento ni X, ni Elon Musk se han pronunciado al respecto y se desconoce cuál es el motivo de la falla.

¿Cómo funciona Downdetector?

Esta plataforma brinda información del estado de servicios de internet, red móvil, banca online, juegos, servicios de entretenimiento y otros servicios en línea.

A través de un gráfico muestra los problemas que se notifican a lo largo del día y se notifica cuando las notificaciones de problemas es mayor al volumen típico a esa hora del día.

Hasta el momento, se tiene reporte de que los problemas más reportados en X son por fallas en la app con un 61%, en sitio web con 32% y feed con un 8%.

