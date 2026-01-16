Liverpool remata los audífonos Oppo Enco Air2 con 28 horas de batería y cancelación de ruido

La tienda departamental Liverpool anunció un atractivo remate en tecnología, al reducir el precio de los audífonos True Wireless Oppo Enco Air2i, que ahora se ofrecen con un descuento significativo para los consumidores.

Los Oppo Enco Air2i destacan por su diseño completamente inalámbrico, conectividad Bluetooth y funciones enfocadas en mejorar la experiencia de audio tanto en música como en llamadas, lo que los convierte en una opción atractiva dentro del segmento de gama media. A continuación te presentamos todos los detalles de la oferta.

Características de los audífonos Oppo Enco Air2i

Audio: Drivers dinámicos de 13.4mm con diafragma reforzado en titanio para graves profundos y sonido nítido, con códecs SBC y AAC.

Batería: Hasta 28 horas de reproducción con el estuche, 4 horas de uso continuo por carga, y carga rápida (10 min = 8h) a través de USB-C.

Conectividad: Bluetooth 5.2 para conexión estable y emparejamiento rápido (Open Flash Connection).

Diseño y Comodidad: Muy ligeros (3.5g por audífono), con diseño ergonómico tipo "in-ear" para un buen ajuste y uso prolongado.

Funciones adicionales:



Modo Juego: Baja latencia para gaming, activable desde la app Hey Melody.

Controles Táctiles: Para llamadas, música y asistente de voz.

Resistencia: Certificación IPX4 contra salpicaduras y sudor.

App Hey Melody: Personalización de gestos, efectos de sonido (Bass Boost+) y más.

Ideal para:



Uso diario y llamadas por su comodidad y cancelación de ruido para voz.

Escuchar música y ver videos, con buen sonido y bajos.

Usuarios de Android e iOS (requiere app Hey Melody para Android).

Precio de los audífonos Oppo Enco Air2i

Este dispositivo, equipado con cancelación de ruido activa, baja drásticamente de $2,999 MXN a solo $1,999 MXN. Esta oferta incluye opciones de financiamiento flexible hasta en 6 meses sin intereses, con pagos mensuales de $333.17 MXN.

