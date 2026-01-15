¡Juego Zig Zag fuera de control! Tiktoker arriesga la vida al “torear” camiones en la carretera | VIDEO

¿Has escuchado del Juego Zig Zag? Se trata de uno de los retos virales más peligrosos que los jóvenes están intentando para conseguir likes y vistas en redes como TikTok . Este fue el caso de un tiktoker que decidió cumplir el reto y se dirigió a una carretera en Paraguay donde arriesgó la vida toreando camiones. No obstante, el resultado no fue el esperado, pues el joven terminó tras las rejas. Te contamos los detalles de este caso viral.

¡Por likes y vistas! Tiktoker cumple el reto Zig Zag; así ‘torea’ camiones en la carretera

En redes sociales circula un video de un joven paraguayo que, por ganar vistas, arriesgó la vida haciendo el juego zig zag. El joven identificado como Ricardo David Irala, de 19 años, se grabó toreando un camión de carga pesada en la carretera del municipio de Minga Guazú, en Paraguay.

🚨 En #Paraguay, un joven estuvo a punto de morir tras colocarse frente a un camión de carga como parte del reto viral "Zig Zag".



El conductor realizó una maniobra de emergencia en Minga Guazú para evitar atropellarlo.



El hecho quedó grabado y generó indignación y alarma… pic.twitter.com/WNaNqqXFCb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 13, 2026

En el clip se observa que el transportista se vio obligado a hacer maniobras bruscas tratando de esquivar al joven. Esta situación, no solo pudo haber terminado en tragedia para el tiktoker , sino también en un grave accidente vial, pues la pesada unidad se pudo haber volteado o estrellado.

Autoridades detienen al tiktoker que toreaba camiones en la carretera

De acuerdo con información de medios locales, tras lo ocurrido, el joven tiktoker fue detenido por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público de Paraguay. Se le investiga por el delito de intervención peligrosa en el tránsito, una falta grave que contempla sanciones penales.

¿Qué es el juego Zig Zag?

El reto viral que causó indignación en redes sociales consiste en que el participante se coloca a la orilla de una carretera y se dispone a arriesgar la vida mientras 'torea' vehículos en movimiento.

Esta acción no solo pone en grave riesgo a los jóvenes que pueden morir atropellados, sino que también pone en riesgo la vida de los transportistas de carga pesada a quienes se les dificulta maniobrar para tratar de evitar una tragedia.

