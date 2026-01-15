Para cumplir el propósito de 2026; precios de los 9 gimnasios más populares en México

¿Estás por entrar al mundo fitness? Con el inicio de 2026, millones de mexicanos se plantean como meta mejorar su salud a través del ejercicio. Pero, ¿cuánto se debe invertir realmente para cumplir ese propósito? A continuación te presentamos los precios difundidos por las propias cadenas de gimnasios, para que puedas tener un panorama claro de los costos actuales de los centros deportivos más populares en México.

¿Cuáles son los precios de los gimnasios en 2026?

1. Smart Fit

Una de las cadenas con mayor presencia en el país, Smart Fit ofrece planes mensuales que, según sus propias tarifas, pueden comenzar desde aproximadamente $299 hasta $699 pesos mensuales, dependiendo del plan elegido (Fit, Smart o Black). Estos planes incluyen acceso a máquinas de fuerza y cardio, y la posibilidad de entrenar todos los días del año.

Cabe destacar que los costos de esta cadena de gimnasios están sujetos a promociones y pueden variar según la ubicación y la fecha de inscripción. Puedes ingresar a este enlace para conocer más detalles.

2. Sports World

Con presencia en varias ciudades del país, este gimnasio de gama media suele mantener cuotas superiores al promedio. Ofrece acceso a equipo completo, clases dirigidas y amenidades como regaderas y vestidores.

Los beneficios de Sports World incluyen acceso a gimnasios con gran variedad de equipo y clases grupales (Pilates, etc.), áreas como cardio, peso libre, alberca, box, muro de escalar, canchas de squash, entrenamientos personalizados, y programas como GRIT/TRAIN o beneficios exclusivos con su Gift Card como pases para acompañantes o meses de locker gratis, además de promociones por convenios como American Express o Sam's Club.

3. Anytime Fitness

Cadena global con presencia en México, conocida por su acceso 24/7. Sus planes varían por ubicación y servicios , pero se ubican en rangos competitivos con otros gimnasios de cadena de precio medio. (Precio aproximado según ofertas regionales).

¿Qué otros gimnasios hay en México?

Si no te convece ninguna de las opciones anteriores, también puedes acudir a:



Gimnasio WORKOUT Orangetheory

Síclo

Commando

Box jab

Mindbody

Fitspin

Urban camp

Con esta información, podrás tener más claro dónde invertir tu dinero este año mientras buscas cumplir tus metas de salud y bienestar. Te recomendamos que acudas a la sucursal más cercana para solicitar mayores datos.

