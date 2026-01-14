Amazon baja de precio el iPhone 16 Pro de 256GB en Titanio Negro a solo 15,370.98 pesos

Amazon México redujo esta semana el precio del iPhone 16 Pro de 256 GB en color Titanio Negro dentro de su programa Amazon Renewed, dejándolo en $15,370.98 pesos, una baja cercana al 6% respecto a su precio previo. La oferta está disponible en línea, con envío gratis a varias zonas del país y opciones de pago a meses sin intereses.

La promoción busca atraer a usuarios que desean un smartphone premium reciente a menor costo, en un contexto donde los precios de los teléfonos de alta gama superan con facilidad los 20 mil pesos en versiones nuevas.

¿Qué incluye la oferta actual?

La oferta contempla el modelo de 256 GB en condición “Reacondicionado - Excelente”, vendido por Amazon mediante vendedores certificados. Incluye envío gratuito y disponibilidad inmediata, aunque con inventario limitado.

Esto permite a los consumidores acceder a tecnología de última generación con un ahorro directo y condiciones comerciales similares a un producto nuevo.

¿Qué significa que sea "Reacondicionado - Excelente"?

Amazon Renewed certifica que el equipo fue revisado, limpiado y probado profesionalmente. Funciona como nuevo y mantiene al menos 80% de la capacidad de batería.

No presenta daños visibles y se entrega con accesorios compatibles, lo que reduce riesgos para el comprador y prolonga la vida útil del dispositivo.

Garantías y devoluciones que te protegen

El iPhone cuenta con 90 días de devolución gratuita y está cubierto por la Garantía de la A a la Z de Amazon. Además, se pueden contratar seguros adicionales contra daños accidentales.

Esto brinda certeza al consumidor y refuerza la confianza en el mercado de dispositivos reacondicionados.

Principales características del iPhone 16 Pro (256 GB)

El modelo incluye pantalla OLED de 6.3 pulgadas a 120 Hz, procesador A18 Pro, 8 GB de RAM y conectividad 5G. Está diseñado en titanio, lo que mejora resistencia y reduce peso.

Comparación del costo del modelo con otros colores

El Titanio Negro es uno de los más baratos, mientras que Titanio Blanco y Natural tienen precios ligeramente más altos. La diferencia puede llegar a casi mil pesos.

Esto permite elegir según presupuesto y preferencia estética sin sacrificar rendimiento.

¿Dónde comprarlo?

La compra se realiza directamente en Amazon México a través del siguiente enlace oficial:



Se recomienda verificar disponibilidad y condiciones, ya que el inventario es limitado y la demanda suele ser alta.

