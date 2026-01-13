La verdad detrás de la creencia de que el martes 13 es de mala suerte

En México el martes 13 es considerado un día de mala suerte y existe un término para describir el miedo irracional a esta fecha y es la trezidavomartiofobia y aquí te contamos toda la verdad detrás de este idea.

¿Por qué el martes 13 es considerado de mala suerte?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) esta creencia tiene su origen desde la época clásica donde para los romanos, Marte era considerado el dios de la guerra y se le relacionaba con la destrucción y violencia.

Además, en la baraja del Tarot, el número 13 representaba a la muerte y esta idea se ha ido alimentando debido a algunos hechos trágicos que han ocurrido en esta fecha como la caída de Constantinopla en 1453, la crucifixión de Jesús y el inicio de la persecución de los Caballeros Templarios. Sin embargo, es importante señalar que esta creencia no tiene ningún sustento científico y simplemente son ideas y creencias que se han alimentado con el paso de los años.

¿Qué otros días son considerados de mala suerte?

La fobia irracional al número 13 es la triscaidecafobia y en muchas partes del mundo se le atribuye la mala suerte. En Latinoamérica es el martes 13 y en países europeos es el viernes 13.

En Italia el viernes 17 es considerado de mala suerte por una superstición romana en la que su sistema de numeración se escribe como XVII y redondeado se lee como vixi y significa "viví", es decir estar muerto. Por otro lado en China y Japón el número prohibido es el 4 pues su pronunciación es shi que significa muerte.

En conclusión, este día es uno más y no deberías alarmarte por lo que pase.

