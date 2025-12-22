Cadenas minoristas que no abrirán el 25 de diciembre en EUA: Walmart, Target, Costco y más

Muchas de las grandes cadenas minoristas de Estados Unidos, como Walmart, no abrirán sus puertas el jueves 25 de diciembre de 2025, día en que se celebra la Navidad y se observa como feriado federal, lo que afecta la operación de locales físicos a lo largo del país.

Las empresas han publicado sus horarios y políticas de cierre para este día señalado, por lo que los consumidores pueden planificar sus compras con antelación para evitar contratiempos.

Cierres confirmados por importantes minoristas

Entre las cadenas que han informado que no ofrecerán servicio en sus tiendas físicas el 25 de diciembre de 2025 se encuentran:

Walmart anunció que la Entrega Express estará disponible en tan solo una hora para pedidos realizados hasta las 5:00 p. m., hora local, en Nochebuena. Los clientes de todo el país pueden realizar pedidos hasta el último momento, informó la compañía.

Target: La cadena de grandes almacenes comunicó que todas sus tiendas estarán cerradas durante 24 horas por Navidad, aunque sus canales digitales seguirán disponibles para compras en línea que se procesarán cuando se reanuden operaciones el 26 de diciembre.

Costco: Según los anuncios de la compañía, Costco cerrará sus sucursales el Día de Navidad, suspendiendo la atención al público en sus clubes mayoristas.

Sam’s Club: Al igual que otros miembros del sector minorista, Sam’s Club no operará el 25 de diciembre.

Trader Joe’s: La cadena de supermercados ha señalado que todas sus tiendas permanecerán cerradas el 25 de diciembre como parte de su programación festiva.

Aldi, Home Depot, Lowe’s, Macy’s y Publix: Estas y otras cadenas mayores también no abrirán el día de Navidad, siguiendo la tradición de cerrar sus locales en el feriado.

El cierre de estas tiendas físicas implica que la atención al público en persona quedará suspendida durante prácticamente todo el día, con muchos de estos minoristas reanudando operaciones normales al día siguiente, después del feriado.

Consejos para consumidores y alternativas

Si bien la mayoría de los grandes establecimientos estarán cerrados en el Día de Navidad, algunas opciones sí permanecerán operativas o tendrán horarios especiales.

Tiendas de conveniencia y estaciones de servicio como 7-Eleven, Circle K o Cumberland Farms suelen mantener horarios habituales o modificados el 25 de diciembre.

Farmacias y algunas cadenas de salud podrán operar con horarios reducidos, por lo que se recomienda confirmar directamente con la sucursal local.

Asimismo, las compras en línea permanecen disponibles durante el feriado, ya que muchos minoristas continuarán atendiendo pedidos a través de sus plataformas digitales incluso cuando las tiendas físicas estén cerradas.

Este calendario de cierres refleja la práctica habitual de varios minoristas en Estados Unidos durante la Navidad, y se publica con base en los anuncios oficiales de las propias empresas.

