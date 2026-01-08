¿Un pollito? KFC sorprende con OFERTA de fin de semana ; hay bucket con 20% de descuento

KFC sorprende a sus clientes con una oferta especial para que este fin de semana disfruten de un menú ideal para chuparse los dedos con 20% de descuento. Si lo tuyo, lo tuyo, es el pollo, sigue leyendo, porque en adn Noticias te vamos a contar cómo puedes conseguir las mejores ofertas.

¿Qué ofertas tiene KFC hoy?

KFC frecuentemente tiene ofertas del 20% de descuento, como el Bucket Clásico de 8 piezas o combos específicos, que se encuentran en su web oficial o aplicaciones de cupones como Cuponation y Promodescuentos.

Estas ofertas se activan a menudo mediante cupones en la app o presentando un código especial en sucursal, pero estas promociones varían y es clave revisar las vigencias y restricciones (no acumulables, solo en sucursales participantes).

En este caso, los clientes de KFC podrán conseguir cualquier Bucket Clásico con el código que estará vigente hasta el 26 de enero en pedidos a domicilio, a través de la app, sitio web y WhatsApp. El código es el siguiente: KRUNCHVIP.

¿Qué días hay oferta en KFC?

En KFC México, los días principales de oferta durante enero de 2026 son los miércoles y, en ocasiones, los martes y jueves, dependiendo del canal de compra. Para conseguir las promociones te sugerimos conseguir tu cuponera KFC siguiendo estos sencillos pasos:

Aplicación Móvil de KFC:

Descarga y Regístrate : Es el método más efectivo; obtendrás descuentos exclusivos y cupones QR para usar en el restaurante o a domicilio.

: Es el método más efectivo; obtendrás descuentos exclusivos y cupones QR para usar en el restaurante o a domicilio. KFC Rewards : Gana puntos por tus compras para canjear por cupones.

: Gana puntos por tus compras para canjear por cupones. Cuponera Digital: Dentro de la app, revisa la sección "Cuponera" u "Ofertas" para cupones diarios y especiales.

Sitio Web Oficial:

Visita la sección "Cuponera" de KFC Mexico" para códigos y promociones vigentes, úsalos al ordenar online o en tienda.

Redes Sociales y Sitios de Ofertas:

Revisa sus redes (Instagram, TikTok, Facebook) y sitios como Promodescuentos para códigos especiales (ej. para primeros pedidos) y ofertas flash.

Ofertas de Primer Pedido:

Busca códigos como KFC30 (30% off) o cupones específicos para tu primera compra por la app o WhatsApp.

Aprovecha la promoción de KFC y disfruta de un fin de semana en familia con un menú delicioso a un precio imperdible.

