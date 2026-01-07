Tradicionalmente hasta cuándo se debe de quitar el Árbol de Navidad
¿Lo quitas antes? Esta es la fecha en la que los mexicanos acostumbran quitar la decoración navideña de sus hogares.
El Árbol de Navidad es uno de los símbolos más representativos de las fiestas decembrinas. Sin embargo, una vez que terminan las celebraciones, surge la pregunta obligada: ¿el árbol de Navidad cuándo se quita? Aunque no existe una regla estricta, sí hay fechas tradicionalmente aceptadas en México.
¡Alto! Antes de que comiences a retirar las esferas y la escarcha, te recomendamos que sigas leyendo, para que consideres mejor la fecha para quitar tu pino navideño.
¿Cuándo debo quitar el árbol de Navidad?
De acuerdo con la tradición católica, el árbol de Navidad se debe quitar el 6 de enero, día en que se celebra la Epifanía o Día de Reyes. Esta fecha marca el cierre oficial del periodo navideño, razón por la cual muchas familias esperan hasta ese momento para guardar el árbol, el nacimiento y demás adornos.
Sin embargo, hay quienes extienden la temporada algunos días más. En ciertos hogares, la fecha en la que se quita el árbol de Navidad puede variar hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria, especialmente si aún se conserva el nacimiento. Aun así, la fecha más común sigue siendo el 6 de enero.
Para quienes se preguntan cuándo se quita el árbol de Navidad en México, la respuesta corta es: después del Día de Reyes. En el caso específico de cuándo se quita el árbol de Navidad 2026, al caer el 6 de enero en martes, muchas personas optarán por retirarlo ese mismo día o el fin de semana inmediato.
Cabe señalar que quitarlo antes no es incorrecto, ya que actualmente factores como el trabajo, el espacio en casa o incluso el estado del árbol natural influyen en la decisión.
¿Dónde puedo reciclar el árbol de Navidad en la CDMX?
Si tienes un árbol natural, no lo tires a la basura. En la Ciudad de México, cada año se implementa el programa “Reciclatrón Navideño”, donde los árboles son recolectados para convertirlos en composta. Los centros de acopio están ubicados en:
- Bosque de San Juan de Aragón: Huerto Educativo, puerta 7, alcaldía Gustavo A. Madero. Se recibirán del 6 de enero al 15 de febrero, de martes a domingo de 8:00 a 14:00 horas.
- Parque Ecológico de Xochimilco: Caseta 1, alcaldía Xochimilco. Se recibirán durante todo enero, de enero a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.
Reciclar el árbol de Navidad no solo ayuda al medio ambiente, también evita que termine en tiraderos clandestinos y contribuye a áreas verdes de la ciudad.
Ahora que ya sabes cuándo se debe quitar el árbol de Navidad, puedes decidir si seguir la tradición o adaptarla a tu ritmo. Lo importante es cerrar el ciclo navideño de forma responsable y consciente.
