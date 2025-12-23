Cabra de Gävle, Noche de Rábanos y Krampus entre las 10 tradiciones navideñas más extrañas del mundo

La Navidad es una de las celebraciones más importantes para la humanidad, se celebra en al menos 160 países en todo el mundo. Se trata de una festividad cultural de unión y alegría, por lo que las distintas culturas cuentan con tradiciones navideñas específicas que, en algunos casos, pueden parecer extrañas.

Si te parece que algunas de las tradiciones de tu familia pueden resultar extrañas, entonces, espera a conocer algunas festividades como la Noche de Rábanos en Oaxaca, Cabra de Gävleo el Krampus .

La Navidad se transforma en deliciosas conchas en Puebla, tienen estilos únicos

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la superstición sobre la cabra en Gävle?

Cada año, en Suecia, los habitantes de la ciudad de Gävle construyen una cabra gigante de paja que marca el comienzo de las fiestas navideñas. Luego esperan, y a veces apuestan, si la cabra llegará a Navidad. Porque en el pueblo de Gävle siempre alguien intenta quemar la cabra. De hecho, en los últimos 56 años, la han quemado ¡35 veces!

¿Qué hacen en la Noche de Rábanos, el 23 de diciembre?

La Noche de Rábanos es una tradición navideña que se realiza en el estado de Oaxaca. Se trata de una noche mágica en la que los artesanos y floristas de la región demuestran su talento tallando escenas navideñas en rábanos y usándolos para realizar increíbles adornos navideños. La Noche de Rábanos se realiza cada 23 de diciembre en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Oaxaca.

¿Qué hace Krampus en Navidad?

En Austria, los ciudadanos llevan a cabo una extraña tradición navideña conocida como Krampus. Esta fiesta consiste en que una figura demoníaca avanza por las calles de la ciudad castigando a los niños que se portaron mal durante el año.

Para ello, varias personas participan disfrazándose de Krampus, además, arrastran cadenas y campanas para asustar a los pequeños. ¿Te portarías mal?

Otras 7 tradiciones navideñas extrañas que te urge conocer

Además de estas tres tradiciones navideñas, existen al menos otras siete que nos hicieron levantar la ceja por lo extrañas que pueden resultar. Te contamos.

La Bruja befana

Se realiza en Italia y se parece mucho a la tradición de Santa Claus en EUA y México; sin embargo, en este caso es una bruja anciana bondadosa que vuela la noche del 5 de enero para regalar dulces a los niños buenos y, a los malos, les entrega carbón.

Mari Lwyd

En Gales, Gran Bretaña, los pobladores llevan a cabo una tradición navideña muy extraña, pues recorren las calles con un cráneo de caballo decorado. Después se retan a rimar insultos, al puro estilo de Pelea de Gallos, hasta que terminan bebiendo un trago juntos.

Navidad en KFC

Aunque en México es más popular que las familias preparen sus cenas navideñas, en Japón, la tradición navideña es pedir tu cena de Navidad en KFC. Por esta razón, miles de familias reservan su menú navideño con anticipación. ¿Cenarías una cubeta de pollo KFC en Nochebuena?

Navidad en la playa

Del otro lado del mundo, en Australia, la Navidad se festeja en pleno verano con temperaturas de hasta 30 grados, por lo que las familias disfrutan de esta celebración en la playa.

Escobas para las brujas

En Noruega, las personas son muy prevenidas, por eso, antes de celebrar la Navidad, se aseguran de esconder todas las escobas, para que las brujas o los malos espíritus las usen para volar y arruinen esta importante festividad.

Telaraña navideña

En Ucrania, las personas acostumbran colocar una decoración muy especial en sus árboles de Navidad: telarañas. Esto se debe a la leyenda que asegura que las arañas cubriendo el árbol con hilos dorados y plateados, convirtiéndolos en símbolo de prosperidad y buena fortuna.

Atar a tus papás

Una tradición que seguramente te encantará, aunque pueda parecer muy extraña, es la que se realiza en Serbia y consiste en atar a tu mamá a manera de secuestro, para liberarla, tu papá deberá de entregarte los mejores regalos navideños.

¿Cuál de estas tradiciones navideñas te pareció la más extraña? ¿Las llevarías a cabo?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

