Receta de bacalao con atún para salvar las cenas de Navidad de este año

En diciembre de 2025, una receta compartida por la usuaria Ana Laura Arias desde la Ciudad de México colocó al bacalao con atún como tendencia culinaria navideña. La propuesta surge ante el alza de precios del bacalao tradicional y ofrece una solución práctica y económica.

El platillo adapta la esencia del bacalao a la vizcaína con ingredientes accesibles, manteniendo sabor, textura y calidez, justo en una temporada marcada por reuniones familiares por la Navidad y Año Nuevo pero con presupuestos ajustados.

¿Por qué el atún sustituye al bacalao tradicional?

El bacalao importado alcanza precios elevados en temporada alta. El atún en lata aporta un perfil salado y firme similar, con un costo considerablemente menor.

Especialistas en cocina doméstica señalan que este tipo de sustituciones permiten preservar tradiciones sin comprometer la economía familiar, especialmente en contextos inflacionarios.

Ingredientes simples y al alcance de todos

La receta está adaptada para dos personas:



3 jitomates saladet maduros

1 diente de ajo grande, finamente picado

4 cucharadas de aceite de oliva (preferiblemente extra virgen)

2 sobres de atún en agua o en aceite (escurridos)

5 aceitunas (recomendadas gordales para un toque jugoso)

2 papas cambray, cortadas en trozos pequeños

Preparación paso a paso

Prepara la base: Calienta el aceite de oliva en una sartén grande. Mientras, corta los jitomates en cubos medianos

Sofrito aromático: Agrega el ajo picado al aceite caliente. Cuando comience a dorarse (sin quemarse), incorpora los jitomates. Tapa la sartén y deja que se cocinen a fuego medio hasta que suelten su jugo y se ablanden

El proceso se basa en un sofrito de jitomate y ajo, seguido de una cocción prolongada a fuego bajo con los demás ingredientes.|Ana Laura Arias @Alas77 | Cookpad

Integra los extras: Una vez que el jitomate esté suave, añade las aceitunas (enteras o picadas, al gusto), las papas cambray y el atún escurrido. Mezcla bien

Cocción lenta: Baja la flama al mínimo y deja hervir suavemente durante un buen rato (al menos 20-30 minutos), removiendo ocasionalmente para que los sabores se integren y las papas se cuezan perfectamente

Toque personal: La creadora recomienda aceitunas gordales, atún en agua (para un sabor más ligero) y aceite extra virgen para realzar el gusto

Consejos útiles para un resultado perfecto

Tiempo de cocción: No apresures el hervido lento; es clave para que las papas absorban los jugos y el platillo quede jugoso

Variaciones: Si quieres más intensidad, agrega un poco de cebolla o guindilla. El atún en aceite aporta extra sabor, mientras que en agua lo hace saludable

¿Cuánto tiempo dura?: 2 días en refrigerador y sabe aún mejor recalentado

Formas de servirlo:



Caliente: Ideal para días fríos, acompañado de rodajas de pan bolillo o tortilla para mojar en la salsa

Frío: Pruébalo en una baguette como un sándwich gourmet, perfecto para un lunch rápido

