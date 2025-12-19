Cine en casa por un súper precio: Walmart remata la pantalla Samsung de 75 pulgadas con el 30% de descuento

Walmart lanzó una oferta imperdible para los amantes del entretenimiento en casa: la pantalla Samsung de 75 pulgadas Crystal UHD 4K Smart TV LED (modelo UN75DU7000FXZX) ahora está en remate.

Precio de la pantalla Samsung de 75 pulgadas

El televisor tiene un precio de $14,990 pesos, cuando anteriormente se vendía en $21,999 pesos, lo que representa un ahorro de $7,009 pesos para los consumidores.

Además del descuento, la tienda ofrece la posibilidad de adquirirla hasta a 24 meses sin intereses, con pagos aproximados de $624.58 pesos mensuales, lo que facilita el acceso a este tipo de tecnología de alta gama.

Características de la pantalla Samsung de 75 pulgadas

Esta televisión de alta gama ofrece resolución 4K UHD con tecnología Crystal, panel LED y funciones Smart TV para streaming ilimitado, convirtiéndola en la opción ideal para maratones de series, deportes o videojuegos en pantalla gigante.

Asimismo ofrece colores más vivos y mayor nitidez.

¿Cuál es el mejor lugar para instalar una pantalla de 75 pulgadas?

La recomendación es que instales tu enorme pantalla de 75 pulgadas en la sala, donde podrás disfrutarla con toda tu familia. Una pantalla tan grande como esta puede proporcionar una experiencia similar a la del cine, lo que te permitirá sumergirte por completo en tu entretenimiento favorito.

¿Cuál es la distancia óptima para ver pantalla de 75 pulgadas?

La distancia óptima de visualización para una pantalla de 75" es de 2,3 m. La experiencia visual más envolvente se consigue cuando la pantalla ocupa 40 grados del campo de visión.

