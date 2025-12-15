Aseguran que Ángela Aguilar despidió a Esmeralda Camacho, violinista de Christian Nodal, por celos

Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a ser tendencia y tema de conversación en redes sociales, luego de que creciera un nuevo rumor de otra supuesta infidelidad por parte del cantante, esta vez con su violinista, Esmeralda Camacho.

El rumor se extendió en redes sociales, luego de que se viralizara un clip que supuestamente ocasionó, incluso, el despido de la violinista de Nodal. Te contamos todos los detalles del caso.

Desmienten supuesta infidelidad de Christian Nodal

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Circula video viral donde la violinista de Nodal hace gestos de rechazo a Ángela Aguilar

Este fin de semana, se viralizó un video en TikTok de una de las recientes presentaciones de Christian Nodal. Las imágenes captan un momento que ya es muy común en los conciertos de Nodal, Ángela Aguilar subió al escenario para besar a su esposo.

En ese momento, la cámara capta la reacción de desagrado que tuvo la violinista cuando la hija de Pepe Aguilar subió al escenario. Esmeralda Camacho hace caras y gestos mientras Ángela Aguilar besa a su esposo y saluda a los fans.

Incluso, se observa cuando Camacho voltea a ver a otra de sus compañeras, que también forman parte de los músicos que acompañan al ganador del Grammy Latino. La segunda violinista primero hace un gesto de asombro y luego ríe por la situación.

Ángela Aguilar habría despedido a Esmeralda Camacho por celos

Tras la viralización de dichas imágenes, los seguidores de Christian Nodal estuvieron muy pendientes del último concierto del famso que se llevó a cabo en la ciudad de Chicago.

Es por eso que los fans del intérprete de ‘Botella tras botella’ no pudieron dejar de notar que la talentosa violinista no estuvo presente. Este hecho encendió nuevamente las redes sociales, donde comenzó la polémica acerca de lo que había sucedido con la música.

Fue la periodista de espectáculos Inés Moreno, quien aseguró que Ángela Aguilar había pedido el despido de Esmeralda Camacho, tras lo ocurrido. No obstante, hasta el momento ni la pareja del momento, ni la violinista, han confirmado o negado el supuesto despido.

¿Quién es Esmeralda Camacho?

Esmeralda Camacho es una talentosa y bella violinista que forma parte de la banda que acompaña a Christian Nodal en su gira ‘Forajido Tour 2025’.

Sin embargo, este no es el único proyecto en el que Esmeralda Camacho ha trabajado, pues también ha colaborado con agrupaciones de la talla de Belanova y ha realizado destacados trabajos sinfónicos, de los que comparte algunos fragmentos a través de su cuenta oficial de Instagram.

La violinista de Christian Nodal tiene una propuesta musical muy original, pues gusta de combinar el sonido clásico del violín con sonidos electrónicos y techno.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

