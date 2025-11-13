¿Vas a comprar en el Buen Fin y Black Friday? Así operan los fraudes digitales durante esta temporada

Durante las semanas del Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday 2025, los fraudes digitales experimentan un incremento de hasta 35% respecto al resto del año, según advierte Ricardo Darling, vicepresidente de Ciberseguridad en C3ntro Telecom, firma mexicana de soluciones tecnológicas en exclusiva para adn Noticias.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El especialista señala que, aunque los usuarios son cada vez más conscientes de los riesgos en internet, siguen cayendo en trampas de phishing, sitios falsos y llamadas de suplantación de identidad. Estas prácticas, explica, aprovechan la urgencia de las promociones y la confianza de los consumidores para robar datos personales y bancarios.

Getty Images Ricardo asegura que cualquier vector de ataque como nosotros en ciberseguridad termina en un fraude o en una suplantación de identidad.

Las estafas más comunes durante el Buen Fin y el Black Friday

Los ataques más frecuentes incluyen la clonación de páginas oficiales con descuentos irresistibles, correos electrónicos falsos con enlaces fraudulentos y llamadas telefónicas que buscan obtener información bancaria.

Todo vector de ataque termina en fraude o suplantación de identidad, -advierte Darling.

Durante 2024, los intentos de fraude digital aumentaron más de 30% en México durante estas fechas. Las pérdidas económicas suelen ser mayores por el volumen de compras y la velocidad con la que se realizan las transacciones.

Tres claves para protegerse de fraudes digitales

El experto recomienda aplicar una “higiene digital” que incluye:



Navegar solo en sitios oficiales y seguros, verificando el candado HTTPS y el dominio correcto

Mantener los dispositivos actualizados y con software antivirus, no solo en computadoras, sino también en celulares

Usar contraseñas únicas y seguras, preferentemente con autenticación multifactor o biométrica

Darling subraya que el 90% de los usuarios en México no cuenta con protección antifraude en su celular, pese a ser el principal medio de compra en línea.

¿Cómo identificar una página o correo falso?

Las señales visuales de alerta incluyen errores ortográficos, logotipos distorsionados o enlaces sospechosos. Además, los correos que apelan a la urgencia —como “oferta por tiempo limitado”— suelen ser intentos de phishing.

Con la llegada de la Inteligencia Artificial, los fraudes se vuelven más sofisticados y difíciles de detectar. Por ello, el especialista sugiere nunca hacer clic en enlaces recibidos por correo, sino ingresar manualmente al sitio web de la tienda para verificar la autenticidad.

Wi-Fi pública, el peor aliado de las compras en línea

Otro error común es realizar transacciones bancarias desde redes Wi-Fi abiertas, como cafeterías o aeropuertos.

Siempre usa tu red móvil si no estás en un entorno seguro, -recomienda Darling.

Incluso las redes seguras pueden ser vulnerables si el dispositivo ya está infectado con malware, por lo que se insiste en mantener actualizado el software y evitar descargar aplicaciones desconocidas.

Plataformas que ofrecen acompañamiento son usadas como base de datos para extorsiones [VIDEO] Las plataformas que ofrecen acompañamiento de escorts se han convertido en base de datos para realizar extorsiones y así es como operan.

¿Qué hacer si caes en un fraude digital?

En caso de detectar cargos no reconocidos o robo de datos, el primer paso es contactar inmediatamente al banco para activar los protocolos de seguridad. Después, reportar el incidente a la Policía Cibernética, incluso si la transacción fue internacional.

Entre más reportes existan, más fácil será rastrear patrones de fraude y coordinar acciones con agencias internacionales, -afirma Darling.

La prevención, concluye, comienza con la conciencia y la denuncia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.