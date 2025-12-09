El iPhone Fold plegable de Apple podría costar hasta $2,400 dólares

El primer teléfono plegable de Apple, conocido como iPhone Fold, podría estar disponible en menos de un año y, según reportes de la publicación china UDN, llegaría con una característica innovadora: un diseño completamente libre de arrugas en la pantalla.

Este avance representa una solución al principal desafío técnico que enfrenta el mercado de dispositivos plegables. El informe sugiere que el ciclo del producto ha avanzado de la fase experimental a la preproducción en masa, con un posible lanzamiento programado para septiembre de 2026.

Sin embargo, el diseño revolucionario del iPhone Fold vendría acompañado de un impacto significativo en el bolsillo del consumidor. Otro informe de Fubon Research estima que el dispositivo podría costar hasta $2,399 dólares, lo que lo posicionaría como el teléfono plegable más caro del mercado, superando ampliamente a modelos competidores como el Samsung Galaxy Z Fold 7 y el Google Pixel 10 Pro Fold, cuyos precios oscilan entre $700 y $2,000 dólares.

La ingeniería detrás de la pantalla sin imperfecciones

El mercado de teléfonos plegables ha crecido constantemente desde 2018, pero ninguna compañía ha logrado eliminar por completo el pliegue que aparece después de varios usos. Los informes indican que Apple ha colaborado con equipos de NewRixing y Amphenol para lograr este avance, centrándose en el desarrollo de rodamientos y componentes de bisagra de alta resistencia. Para mejorar la durabilidad del mecanismo de plegado, se ha utilizado tecnología de metal líquido.

Aunque la pantalla interior es desarrollada por Samsung Display, la estructura del panel, la laminación y el manejo de los materiales son responsabilidad de Apple. La empresa Hon Hai Technology Group, con sede en Taiwán, ya ha establecido una línea de producción inicial para fabricar varias docenas de iPhone Fold con el fin de realizar pruebas antes de que comience la producción masiva.

Componentes Avanzados Disparan el Precio de Venta

El costo estimado de $2,400 dólares se debe, en gran parte, a los componentes avanzados y el sofisticado trabajo de diseño requerido para lograr la pantalla sin pliegues. El analista de Fubon Research, Arthur Liao, señaló que el panel OLED, la bisagra especializada y el uso de componentes internos ligeros contribuyen a elevar el precio final del iPhone Fold.

Además de los costos de hardware único, el analista citó factores económicos más amplios que afectan el costo total de los materiales (BOM). Según Liao, el precio de la memoria RAM ha subido un 75% en el último año, y se prevé que el costo total de los materiales podría aumentar entre un 5% y un 7% en 2026, impulsado por la mayor demanda global de chips, memoria y almacenamiento.

A pesar del alto precio, expertos en tecnología como Jessica Naziri, creadora de contenido en TechSesh.co , creen que los consumidores estarán dispuestos a pagar. "Si Apple lo hace, seguro que será bueno... La gente encontrará la manera de ahorrar y pagar", afirmó Naziri, destacando que 2026 será un año clave para la evolución de los dispositivos plegables.