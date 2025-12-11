VIDEO: Heroína en el metro de Barcelona; mujer salta a las vías para rescatar a un hombre

Las heroínas no siempre tienen capa. Este fue el caso de una mujer que no dudó en saltar a las vías del metro para rescatar a un hombre desorientado que caminaba de manera errática en los andenes del metro de Barcelona.

Un video viral que circula en redes sociales, mostró el momento justo en el que una mujer se lanzó a las vías del metro para salvar la vida de un hombre caído. La mujer es Felisa Pozas, una agente fuera de servicio, que notó a un hombre que caminaba de forma extraña en las vías de una de las estaciones de la Línea 3 del metro de Barcelona.

En cuanto la mujer policía vio al hombre desorientado, tocó de inmediato el botón SOS del andén para pedir apoyo, sin perder de vista al hombre. Sin embargo, en un momento, el usuario se acercó peligrosamente a la orilla del andén, hasta que perdió el equilibro y cayó aparatosamente en las vías del metro.

Una Mosso d’Esquadra fuera de servicio y otros dos pasajeros salvan a un hombre desorientado que cae a las vías del metro en Barcelona.



De inmediato, la mujer arrojó su bolsa y se lanzó a las vías para rescatar al individuo. Otro usuario también se lanzó para apoyar a la agente. Ambos lograron sacar al hombre, quien de inmediato recibió atención de elementos de seguridad de este servicios de transporte público de España. Por suerte, ningún convoy se acercaba en el momento de la caída.

Tras este accidente en el metro, el hombre fue trasladado a un centro médico con lesiones leves y está fuera de peligro.

La importancia de los sistemas de emergencia en el metro de España

Unas de las cosas que fueron clave en el rescate, además de la presencia de la mujer policía, fue el hecho de que el metro de Barcelona cuenta con sistemas de emergencia de primer nivel.

Una vez que se da el aviso desde los paneles SOS que hay en todas las estaciones las autoridades pueden tener conocimiento del incidente desde un primer momento, enviando efectivos de seguridad privada, activando servicios médicos y, mucho más importante, parando la circulación de los trenes antes de que ocurra una tragedia.

