SHEIN abre tienda pop-up en Parque Vía Vallejo; prueba y toca la ropa de venta en línea

SHEIN está de regreso en la Ciudad de México (CDMX) para cerrar con broche de oro su tour de pop up stores del 2025 con una nueva tienda física en la Plaza Parque Vía Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco. Te contamos todos los detalles.

Inuaguran pop up store de SHEIN en Parque Vía Vallejo. |Tania Itzel Vargas

¿Qué es y qué hay en la tienda POP UP de SHEIN?

Si lo tuyo, lo tuyo, es la moda de SHEIN, entonces no te puedes perder esta gran oportunidad de conocer una pop up store, un espacio en el que podrás ver, tocar y probarte en físico todos esos diseños que te conquistaron a través de la plataforma más trendy.

En la tienda encontrarás tacks con los mejores modelos de las tiendas top de moda dentro de la plataforma de SHEIN:

DAZY

MOTF

SHEIN MOD

SUMWON

GLOWMODE

Sweetra

SHEIN cuerra su tour de pop up stores en la CDMX. |Tania Itzel Vargas

Seguramente, una de estas marcas es tu favorita. Además, tú y todos los asistentes podrán participar en una dinámica muy esencial en la que deberán de cumplir las siguientes misiones para participar en un sorteo sorpresa:

Encuentra las 6 tiendas destacadas en la app de SHEIN, síguelas y guarda las capturas de pantalla.

Sube 2 fotos de pop up store a tu feed de Instagram con los hashtags #SHEINMXTOUR y #SHEINtrends.

Muestra tus capturas en la estación de regalos dentro de la pop up y prepárate para participar.

Pop up store de SHEIN en Vallejo. |Tania Itzel Vargas

¿Cuándo estará abierta la tienda POPUP de SHEIN en Azcapotzalco?

La pop up store de SHEIN estará disponible en Parque Vía Vallejo en las siguientes fechas y horarios:

Fechas: Del 11 al 14 de diciembre de 2025

Horarios: De 12.00 a 20:00 horas.

Dirección: Calle Pte. 128, 549, San Miguel Amantla, Azcapotzalco, CDMX.

SHEIN presenta sus tiendas físicas temporales en México. |Tania Itzel Vargas

Aprovecha el fin de semana y no te pierdas esta gran oportunidad de conocer las marcas más trendy y los productos en tendencia y a la moda que ofrece SHEIN.

